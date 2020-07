Life

“Άγριες Μέλισσες”: Στην κορυφή της τηλεθέασης και της Μυθοπλασίας

Την πρώτη θέση στην ζώνη προβολή του βρέθηκε η σειρά εποχής του ΑΝΤ1, που έφεραν “άλλον αέρα” στην τηλεόραση.

Οι «Άγριες Μέλισσες» πέταξαν στον τηλεοπτικό αέρα και συζητήθηκαν όσο καμία άλλη σειρά, φέτος. Αγαπήθηκαν, προκάλεσαν έντονα συναισθήματα, απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές και έδωσαν, και πάλι, στην ελληνική Μυθοπλασία τη θέση που της αξίζει στην τηλεόραση.

Οι «Άγριες Μέλισσες» ήταν η No 1 σειρά της φετινής σεζόν και κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον από το πρώτο έως το τελευταίο επεισόδιο, διαγράφοντας μια εντυπωσιακή πορεία προς την κορυφή της τηλεθέασης, με ιδιαιτέρως υψηλές επιδόσεις σε όλα τα κοινά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, για το διάστημα 29.09.2019 έως και 16.07.2020, οι «Άγριες Μέλισσες» ήταν πρώτες στη ζώνη προβολής τους, στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο σεζόν 31,2%, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά περίπου 7 μονάδες.

Τη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 παρακολουθούσαν σταθερά, στο σύνολο του κοινού κατά μέσο όρο, περίπου 1.500.000 τηλεθεατές.

Η σειρά είχε μια ιδιαίτερη δυναμική στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό σημείωσε συνολικό μερίδιο 40,6%, ενώ και στους άνδρες τα ποσοστά της κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα και άγγιξαν μέχρι και το 26,8%.

Με καθηλωτικό σενάριο, κινηματογραφικής αισθητικής σκηνοθετική ματιά και εξαιρετικές ερμηνείες καταξιωμένων και νεότερων ηθοποιών, οι «Άγριες Μέλισσες» έγραψαν, φέτος, την πιο δυνατή ιστορία και… συνεχίζουν!