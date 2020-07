Υγεία - Περιβάλλον

Γέμισε νεκρά ψάρια η Κρεμαστή (εικόνες)

Δεκάδες νεκρά ψάρια στην όχθη του ποταμού. Ανησυχούν οι κάτοικοι. Ελέγχουν το νερό για να δώσουν απαντήσεις.

Προβληματισμό έχουν προκαλέσει τα δεκάδες ψάρια που βρέθηκαν νεκρά το πρωί της Κυριακής στην περιοχή της Λειβάδας στην όχθη του ποταμού Κρεμαστής. Ειδικότερα, μπροστά στο θέαμα δεκάδων νεκρών κεφάλων βρέθηκαν οι κάτοικοι της Κρεμαστής.

Θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν δείγμα νερού προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν τον θάνατο των ψαριών.

Οι κέφαλοι ζουν κατά κοπάδια κυρίως σε ρηχά νερά, μέσα σε λιμάνια, σε λιμνοθάλασσες και ανηφορίζουν και στα ποτάμια. Κύρια τροφή τους είναι τα μαλάκια, τα μικρά καρκινοειδή και σκουλήκια που βρίσκονται σε φύκια και κοντά σε πέτρες.

Πρόκειται για ένα καταστροφικό οικολογικό συμβάν. Και μόνο η εικόνα των νεκρών ψαριών είναι τραγική.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο ποτάμι της Κρεμαστής ζει και το σπάνιο είδος ψαριού, γκιζάνι.

Πηγή: 12vima