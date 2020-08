“Vincent": αυθεντικοί στίχοι πωλούνται προς 1,5 εκ. δολάρια!

Life

Δείτε τι ιδιαίτερο έχουν οι χειρόγραφες σημειώσεις στις 14 σελίδες που βγαίνουν σε δημοπρασία.

Αυθεντικοί χειρόγραφοι στίχοι του τραγουδιού του Ντον ΜακΛιν, «Vincent» αφιερωμένο στον ζωγράφο Βίνσεντ βαν Γκογκ θα πωληθούν σε δημοπρασία σε ζητούμενη τιμή 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο οίκος σπάνιων εγγράφων, Moments in Time, που εδρεύει στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσε ότι οι στίχοι, προχειρογραμμένοι με μολύβι σε 14 σελίδες με διαγραφές και προσθήκες, πωλούνται από συλλέκτη που τους απέκτησε απευθείας από τον Αμερικανό τραγουδιστή-τραγουδοποιό.

«Είναι γραμμένοι με μολύβι. Υπάρχουν κάποιες διορθώσεις. Διαφέρουν ελαφρώς από τους τελικούς στίχους, οι οποίοι δείχνουν ότι είχε πραγματικά σκεφτεί πολύ καλά το τραγούδι στο μυαλό του όταν το έγραψε» δήλωσε ο Γκάρι Ζίμετ, ιδιοκτήτης του Moments in Time.

Το τραγούδι «Vincent» που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1971, αρχίζει με τις λέξεις «Starry, starry night» (Έναστρη, έναστρη νύχτα) και είναι εμπνευσμένο από το διάσημο έργο του Ολλανδού του μετα-ϊμπρεσιονιστή ζωγράφου, Έναστρη Νύχτα.

Ο ΜακΛιν, 74 ετών σήμερα δήλωσε ότι εμπνεύστηκε και έγραψε τους στίχους αφού διάβασε μια βιογραφία του Βαν Γκογκ.

Ο Ζίμετ δήλωσε ότι θα επιθυμούσε οι στίχοι να καταλήξουν στο Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ, όπου στεγάζεται η μεγαλύτερη συλλογή έργων τέχνης του ζωγράφου του 19ου αιώνα, καθώς και εκατοντάδες σκίτσα και επιστολές του. Το τραγούδι Vincent ακούγεται επίσης στο Μουσείο.

«Ελπίζω να αγοράσουν το χειρόγραφο. Πρέπει να το έχουν. Αυτό θα ήταν ιδανικό », είπε ο Γκάρι Ζίμετ, αναφερόμενος στο Μουσείο.

Το Vincent είναι το πιο διάσημο τραγούδι του Ντον ΜακΛιν μετά το American Pie, του οποίου οι στίχοι πουλήθηκαν 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία το 2015.

Οι στίχοι του τραγουδιού Vincent παρουσιάστηκαν στο κοινό, όταν ο Ντον ΜακΛιν τους δάνεισε στο Country Music Hall of Fame στο Νάσβιλ για μια έκθεση το 2018.