Πρώτη κατοικία: Αφορολόγητη η γονική δωρεά

Μέχρι ποιο ποσό προβλέπεται να μην υπάρχει επιβάρυνση με φόρο. Τι αναφέρει η διάταξη στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Μηδενικό φόρο για χρηματικές δωρεές από γονείς προς τα παιδιά τους για αγορά πρώτης κατοικίας για ποσά έως 150.000 ευρώ προβλέπει, μεταξύ άλλων, το φορολογικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή.

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει κλιμακωτούς συντελεστές από 1% έως 10% για μεγαλύτερα ποσά, ενώ με βάση όσα ισχύουν σήμερα, οι χρηματικές δωρεές από γονείς προς τα παιδιά τους φορολογούνται με συντελεστή 10% και μάλιστα από το πρώτο ευρώ.

Σε μια τέτοια δωρεά 150.000 ευρώ σήμερα ο φόρος που αναλογεί είναι 15.000 ευρώ ενώ μετά την ψήφιση των διατάξεων θα είναι μηδέν. Και στο επόμενο κλιμάκιο όμως, για δωρεές χρηματικών ποσών έως 300.000 ευρώ ο φόρος είναι συγκριτικά ελάχιστος. Από τα 30.000 ευρώ πέφτει στα 1.500 καθώς για το τμήμα της δωρεάς από 150.000 έως 300.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 1%.

Μοναδική προϋπόθεση είναι η απόδειξη της αγοράς πρώτης κατοικίας από τα τέκνα, ενώ οι γονείς θα πρέπει να δικαιολογούν τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων.

Με τα νέα δεδομένα η δωρεά χρημάτων από τους γονείς στα παιδιά θα φορολογείται με βάση την κλίμακα της γονικής παροχής που προβλέπει αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ. Σήμερα η γονική παροχή χρηματικών ποσών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 10% από το πρώτο ευρώ.

Τι προβλέπουν οι διατάξεις

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Για τον υπολογισμό του φόρου χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών, που συνιστώνται από τους γονείς προς τα παιδιά τους για την αγορά πρώτης κατοικίας, εφαρμόζεται η κλίμακα του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών που προβλέπει αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ. Για χρηματικά ποσά άνω των 150.000 και έως 300.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 1%, για ποσά πάνω από 150.000 και έως 600.000 ευρώ εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 5% ενώ για το τμήμα των χρημάτων που υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%.

Προϋπόθεση για την ευνοϊκή μεταχείριση των δωρεών και γονικών παροχών είναι να προκύπτει ότι η δωρεά ή γονική παροχή γίνεται για την απόκτηση ακινήτου για το οποίο τα παιδιά έτυχαν της απαλλαγής πρώτης κατοικίας.

Η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% αφορά μόνο τις γονικές παροχές για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από τα παιδιά και όχι για την απόκτηση άλλων περιουσιακών στοιχείων π.χ. αγορά αυτοκινήτου.

Διατηρείται το τεκμήριο απόκτησης του ποσού που δίνεται ως παροχή του γονιού προς το παιδί και θα πρέπει να δικαιολογείται από τα εισοδήματα του γονέα.

Με αυτά τα δεδομένα, για την γονική παροχή 80.000 ευρώ για αγορά πρώτης κατοικίας ο φόρος μηδενίζεται έναντι 8.000 ευρώ σήμερα όπως άλλωστε και σε κάθε ποσό μέχρι τα 150.000 ευρώ (με τα ισχύοντα σήμερα φόρος 15.000 ευρώ). Στα 200.000 ευρώ ο φόρος διαμορφώνεται σε 500 ευρώ, καθώς τα πρώτα 150.000 ευρώ είναι αφορολόγητα έναντι 20.000 ευρώ σήμερα.