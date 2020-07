Πολιτική

Πέτσας: Ανατριχιαστικοί οι ηχογραφημένοι διάλογοι για το Μάτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα μέτρα στα χερσαία σύνορα για τον κορονοϊό ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την επόμενη εβδομάδα η απόφαση για τα αναδρομικά.

Ανατριχιαστικούς χαρακτήρισε τους ηχογραφημένους διαλόγους και τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών για το Μάτι και την προσπάθεια συγκάλυψης ευθυνών ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, καλώντας την Όλγα Γεροβασίλη, αν τους αμφισβητεί, να στραφεί εναντίον οποιουδήποτε χρησιμοποίησε το όνομά της.

«Καθώς συμπληρώνονται δύο χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι νέα και ανατριχιαστικά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ήταν γνωστό από τις ίδιες εκείνες μέρες ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούσε να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από το έγκλημα που διαπράχθηκε. Τα μεσάνυχτα της ίδιας εκείνης μέρας ο τότε Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας συγκαλούσε στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής επικοινωνιακού χαρακτήρα σύσκεψη - παρωδία στην οποία τόσο ο ίδιος όσο και οι συναρμόδιοι Υπουργοί προσποιούνταν ότι δεν ήξεραν για νεκρούς. Κι αυτό ενώ ήδη το ΕΚΑΒ είχε παραλάβει τις σορούς απανθρακωμένων ανθρώπων και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) ζητούσε σάκους για δεκάδες σορούς», ανέφερε ο Στέλιος Πέτσας.

Όπως προσέθσε, «Λίγες μέρες αργότερα ο τότε Υπουργός Πολιτικής Προστασίας κ. Τόσκας σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου δήλωνε ότι ψάχνει για λάθη και δεν βρίσκει. Λίγους μήνες αργότερα και ενώ είχε αναλάβει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η κυρία Γεροβασίλη, ο τότε Αρχηγός της Πυροσβεστικής -σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που αποκάλυψε η εφημερίδα «Καθημερινή»- ασκούσε στον εμπειρογνώμονα του Σώματος που είχε ορίσει η Δικαιοσύνη απειλές -και μάλιστα με χυδαίες εκφράσεις- προκειμένου να συγκαλύψει τους πραγματικούς ενόχους και να μην επιρρίψει ευθύνες σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Στέλιος Πέτσας επεσήμανε ότι «Οι ηχογραφημένοι διάλογοι μεταξύ του εμπειρογνώμονα και του τότε Αρχηγού της Πυροσβεστικής είναι ανατριχιαστικοί. Εάν λοιπόν η κυρία Γεροβασίλη αμφισβητεί οτιδήποτε, οφείλει να στραφεί εναντίον εκείνου που χρησιμοποίησε το όνομά της, εν αγνοία της όπως η ίδια ισχυρίζεται».

Καταλήγοντας για το εν λόγω θέμα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι «Όλα τα στοιχεία παραπέμπουν, πέρα από το έγκλημα της 23ης Ιουλίου και σε έγκλημα συγκάλυψης. Και για τα δύο αυτά εγκλήματα υπάρχουν τεράστιες ηθικές, πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Και είναι απαραίτητο -όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- να διαλευκανθεί η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες. Το οφείλουμε στη μνήμη των θυμάτων».

Στον Στέλιο Πέτσα απάντησε σε υψηλούς τόνους η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία έστειλε εξώδικο στην Καθημερινή και κατέθεσε και μήνυση για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Για την θλιβερή επέτειο από τον Αττίλα στην Κύπρο,ο κ. Πέτσας είπε. «Όπως τόνισε στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός, 46 χρόνια από την τουρκική εισβολή η πληγή της Κύπρου εξακολουθεί να αιμορραγει». Παράλληλα, μίλησε για αλλεπάλληλες επιθετικές ενέργειες που αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και για ανιστόρητες αποφάσεις που προσβάλλουν τον παγκόσμιο πολιτισμό, όπως η μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τέμενος. Ο κ. Πέτσας πρόσθεσε πως ο πρωθυπουργός έθεσε τα ζητήματα των τουρκικών προκλήσεων, κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής και υπογράμμισε πως «είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Σε ότι αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο κ. Πέτσας ανέφερε πως πρόκειται για κρίσιμη σύνοδο κορυφής και πως ο πρωθυπουργός συμμετείχε και στην Ολομέλεια και σε πολλές συσκέψεις. «Αναδείχθηκε πόσο πολύτιμη είναι για τη χώρα η ανάκτηση της αξιοπιστίας της. Γεγονός που αξιοποιείται από τον πρωθυπουργό», πρόσθεσε σημειώνοντας ότι σκοπός είναι να συμβάλει εποικοδομητικά για την επιτυχή κατάληξη της συνόδου.

Για τον κορονοϊό, ο κ. Πέτσας ανακοινωσε νέα μέτρα για τις πύλες εισόδου και τους εργατες γης. «Ανοίγουμε της πύλες της χώρας με γνώμονα την ασφάλεια» τόνισε, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει ασφαλής χώρα.

Για τα αναδρομικά των συνταξιούχων είπε ότι μέσα στην εβδομάδα ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τον τρόπο και τον χρόνο που η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει θέμα παραγραφής.