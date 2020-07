Κοινωνία

Φωτιά στο Μάτι: Εισαγγελική παρέμβαση μετά τις αποκαλύψεις

Μήνυση κατέθεσε ο αξιωματικός που έχει κάνει τις καταγγελίες. Εστάλη κλήση στον Ηλία Ψινάκη για να απολογηθεί για την τραγωδία.

Εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για το δημοσίευμα της “Καθημερινής της Κυριακής” για τις προσπάθειες συγκάλυψης των ευθυνών για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι με 102 νεκρούς.

Ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών Ευάγγελος Ιωαννίδης διέταξε προκαταρκτική εξέταση για το περιεχόμενο του αποκαλυπτικού δημοσιεύματος.

Παράλληλα ο καταγγέλλων αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, Δημήτρης Λιότσος, κατέθεσε και μήνυση στην Εισαγγελία αναφέροντας τα διαδραματισθέντα και τις πιέσεις που δέχτηκε για να συγκαλύψει τους υπευθύνους για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι περιγράφοντας ως διαπραχθέντα αδικήματα, την απόπειρα παράνομης βίας και την παράβαση καθήκοντος.

Η μήνυση του θα αποτελέσει το έναυσμα της εισαγγελικής έρευνας η οποία ήδη ανατέθηκε στον εισαγγελέα Νικόλαο Αντωναράκο.

Παράλληλα, τις πρώτες κλήσεις σε απολογία σε κατηγορούμενους για την τραγωδία στο Μάτι ξεκίνησε να αποστέλλει ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018. Ο ανακριτής Αθανάσιος Μαρνέρης συντάσσει ήδη κατηγορητήρια σε βάρος των είκοσι προσώπων, επικεφαλής και στελέχη φορέων και υπηρεσιών που εμπλέκονται λόγω αρμοδιότητας στην υπόθεση, και ξεκίνησε να αποστέλλει κλήσεις σε απολογία με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε μετά την πολύμηνη έρευνα του.

Για την φονική πυρκαγιά έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος μετά από έρευνα των Εισαγγελέων Ηλία Ζαγοραίου, Νίκου Φυστόπουλου και Κώστα Σπυρόπουλου κατά είκοσι κρατικών λειτουργών και στελεχών, κατά την επίμαχη περίοδο, της Αυτοδιοίκησης της Πολιτικής Προστασίας, της ΕΛ.ΑΣ και της Πυροσβεστικής. Τα αδικήματα αφορούν εμπρησμό από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και διά παραλείψεως και σωματικές βλάβες κατά συρροή, δια παραλείψεως και από αμέλεια από υπόχρεους και μη.

Η πρώτη κλήση που φαίνεται να έχει ήδη "φύγει" από το ανακριτικό γραφείο είναι αυτήν προς τον τότε δήμαρχο Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη, που καλείται την Παρασκευή, ενώ θα ακολουθήσουν με την σειρά που έχει ορίσει ο δικαστικός λειτουργός εκείνες προς τους υπόλοιπους τότε επικεφαλής της Αυτοδιοίκησης -Περιφέρειας και Δήμων- της Πολιτικής Προστασίας και των Σωμάτων, Πυροσβεστικής και Αστυνομίας, που ενεπλάκησαν στην διαχείριση της φωτιάς.

Οι κλήσεις του δικαστικού λειτουργού, που δηλώνουν την ολοκλήρωση της κύριας έρευνας για την υπόθεση, αποστέλλονται ενώ συμπληρώνονται δύο χρόνια από την ημέρα που συγκλόνισε την χώρα και ενώ στην πορεία της δικαστικής έρευνας συνέβησαν δύο σημαντικής νομικής αξίας γεγονότα για την υπόθεση. Το πρώτο αφορά την απόρριψη, το Νοέμβριο του 2019, από την Ολομέλεια Εφετών αιτήματος για την ανάθεση της υπόθεσης σε Εφέτη ανακριτή λόγω σπουδαιότητας, αίτημα που επιβράδυνε κατά τουλάχιστον δύο μήνες την έρευνα του ανακριτή. Το δεύτερο γεγονός ήταν πριν λίγες ημέρες οπότε η Εισαγγελία δεν συναίνεσε στο αίτημα του κ. Μαρνέρη για την άσκηση κακουργηματικής δίωξης, σε πρόσωπα από την πυροσβεστική, για έκθεση σε κίνδυνο. Ο δικαστικός λειτουργός που έχει πλέον μέσα στο γραφείο του ένα τεράστιου όγκου υλικό για την υπόθεση αξιολόγησε εντελώς διαφορετικά από την Εισαγγελία κάποια στοιχεία που τον οδήγησαν να αιτηθεί, ανεπιτυχώς, μία συμπληρωματική δίωξη κατά συγκεκριμένων προσώπων από την πυροσβεστική για κακουργηματική έκθεση σε κίνδυνο.