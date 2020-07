Οικονομία

Ζημιά - “μαμούθ” στον ΔΕΔΔΗΕ από το κύκλωμα του χαλκού (εικόνες)

Έκλεβαν μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ και έκαναν "χρυσές" μπίζνες. Δεκάδες συλλήψεις. Πώς δρούσαν.

Δυο μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή μετασχηματιστών της ΔΕΗ σε Αττική και Βοιωτία, εξάρθρωσε η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.



Συνολικά και έπειτα από παράλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις στην Δυτική Αττική, συνελήφθησαν 35 άτομα ενώ ταυτοποιήθηκαν αλλά 9 πρόσωπα, τα οποία με τον έναν η τον άλλο τρόπο ενέχονται στις δύο εγκληματικές οργανώσεις.

Οι κατηγορούμενοι εδώ κι ενάμιση χρόνο είχαν πραγματοποιήσει 119 κλοπές μετασχηματιστών υψηλής τάσης της ΔΕΗ, βυθίζοντας ολόκληρες περιοχές στο σκοτάδι.

Σκοπός των κατηγορουμένων ήταν η κλοπή του χαλκού που περιέχουν οι μετασχηματιστές, προκειμένου στην συνέχεια να τον πουλήσουν σε μάντρες αποκομίζοντας έτσι μεγάλα χρηματικά ποσά.

Για την υπόθεση έγινε επίσημη παρουσίαση από την ΕΛ.ΑΣ. Στις δηλώσεις του ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Υποστράτηγος Πέτρος Τζεφέρης ανέφερε:

«Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής κατάφερε να αποδημήσει πλήρως τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων - ενταγμένων στο ίδιο εγκληματικό δίκτυο - που δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε κλοπές μετασχηματιστών από υποσταθμούς του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και στην περαιτέρω παράνομη διοχέτευση του χαλκού που εμπεριέχουν στο εμπόριο.

Για την εξάρθρωση του εγκληματικού δικτύου σχεδιάσαμε και πραγματοποιήσαμε την Πέμπτη 16 Ιουλίου, εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συλλάβαμε 35 άτομα, ενώ παράλληλα ταυτοποιήσαμε την εμπλοκή ακόμα 9 ατόμων.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, που χειρίστηκε την υπόθεση, έχει εξιχνιάσει μέχρι τώρα, 119 εξακριβωμένες περιπτώσεις κλοπών μετασχηματιστών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας και της Φθιώτιδας.



Προηγήθηκε πολύμηνη, μεθοδική αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν στοιχεία ανάλυσης εγκληματολογικών πληροφοριών (criminal intelligence analysis), σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ειδικών ανακριτικών τεχνικών ανάλυσης γεωγραφικών και οπτικοακουστικών δεδομένων, λόγω της εκτεταμένης δράσης του εγκληματικού δικτύου σε πολλές περιοχές.

Χρονικά το εγκληματικό δίκτυο δραστηριοποιείτο συστηματικά τουλάχιστον από τις αρχές του τρέχοντος έτους, έχοντας αναπτύξει πολυεπίπεδη δράση σε όλα τα στάδια των παράνομων ενεργειών του, από τις προπαρασκευαστικές πράξεις για την αφαίρεση των μετασχηματιστών, μέχρι και την παράνομη διοχέτευση των υλικών στο εμπόριο.

Πώς λειτουργούσε η συμμορία

Η μεθοδολογία δράσης, το modus operandi των μελών του εγκληματικού δικτύου προσδιορίζεται – συνοπτικά - ως εξής:

Αρχικά κατόπτευαν αγροτικές δυσπρόσιτες περιοχές και εντόπιζαν υποσταθμούς του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με μετασχηματιστές πρόσφορους για αφαίρεση.

Δρούσαν και αφαιρούσαν τους μετασχηματιστές κυρίως νυχτερινές και μεταμεσονύχτιες ώρες, χρησιμοποιούσαν γάντια προκειμένου να μην ανιχνεύονται αποτυπώματα ή γενετικό υλικό (DNA), προκαλούσαν βραχυκύκλωμα, με ειδικά διαμορφωμένο εργαλείο κοντάρι για τη διακοπή παροχής ρεύματος, με ειδικά εργαλεία έκοβαν τα σύρματα - καλώδια που ενώνουν τον μετασχηματιστή του υποσταθμού με τις κολώνες, αποσύνδεαν τον μετασχηματιστή από τις βάσεις του και εξουδετέρωναν τις ασφάλειες, έριχναν στο έδαφος τον μετασχηματιστή, έλκοντάς τον και αφαιρούσαν από το εσωτερικό του τα χάλκινα πηνία του.

Μετέφεραν τα αφαιρεθέντα χάλκινα πηνία, κυρίως σε παράνομες επιχειρήσεις (SCRAP) του εγκληματικού δικτύου, όπου με διάφορες μεθόδους επεξεργάζονταν το χαλκό και τον προωθούσαν στο εμπόριο, αποκομίζοντας παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά.

Μάλιστα για την καλύτερη οργάνωση στην επίτευξη των στόχων τους, τα μέλη του εγκληματικού δικτύου είχαν κατανεμηθεί σε τρεις επιμέρους εξειδικευμένες ομάδες και λειτουργούσαν με διακριτούς ρόλους, και συγκεκριμένα στην «επιχειρησιακή ομάδα», που αναλάμβανε το κυρίως έργο των κλοπών, στην «ομάδα υποστήριξης», με αντικείμενο τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και γενικότερα την υποστήριξη της επιχειρησιακής ομάδας και στην «ομάδα τελικού προορισμού», που αναλάμβανε την περαιτέρω διάθεση των κλαπέντων.

Όπως σημείωσε, το κόστος κάθε μετασχηματιστή, μαζί με το κόστος εργασίας και αντικατάστασης ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ. Με βάση τα δεδομένα αυτά η αξία των αφαιρεθέντων μετασχηματιστών ξεπερνά τις 450.000 ευρώ, με τη συνολική ζημία για τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. να εκτιμάται στις 900.000 ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της παρακώλυσης λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων, των φθορών κατ’ εξακολούθηση, των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών, των κλοπών ηλεκτρικής ενέργειας, της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων καθώς και της νομοθεσίας που αφορά τα όπλα.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν την 17-07-2020 ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση.

