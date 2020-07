Κοινωνία

Καθημερινή: η απάντηση στο εξώδικο Γεροβασίλη για το Μάτι

Τι απαντά η εφημερίδα στην πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ

Απαντώντας στο εξώδικο της Όλγας Γεροβασίλη, η Καθημερινή αναφέρει:

"Η «Κ» αποκάλυψε μία συνομιλία κατά την οποία ο πρώην Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος επικαλείται εντολή που έλαβε από την τότε υπουργό Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη.

Η «Κ» προφανώς δεν υιοθετεί τη σχετική κατηγορία, την οποία μόνο η Δικαιοσύνη μπορεί να ελέγξει. Η κ. Γεροβασίλη μπορεί αν θέλει να στραφεί εναντίον του κ. Ματθαιόπουλου.

Η «Κ» δεν πρόκειται να ανακαλέσει ή να αποσύρει το δημοσίευμα. Θεωρεί ότι επιτέλεσε το δημοσιογραφικό της καθήκον αποκαλύπτοντας μια συνομιλία τεράστιου δημοσίου συμφέροντος".