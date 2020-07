Οικονομία

Βαριά πρόστιμα για παρεμπόριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για παρεμπόριο. “Βαριές καμπάνες” από τη Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή.

(εικόνα αρχείου)

Πρόστιμα συνολικού ύψους 58.200 ευρώ επιβλήθηκαν από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μετά από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου στο σύνολο της επικράτειας:

Κατά το χρονικό διάστημα από 13.07.2020 έως και 19.07.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 253 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 47 παραβάσεις. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας και Θεσσαλονίκης και την συνδρομή των τοπικών, δημοτικών και περιφερειακών αρχών, έλεγχοι έλαβαν χώρα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 58.200 ευρώ που αφορούσαν σε παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) και του υπαιθρίου εμπορίου (ν.4497/2017). Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 3.436 τεμάχια απομιμητικών ειδών και ειδών παραεμπορίου και 1.400 απομιμητικές ετικέτες/ σήματα με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.