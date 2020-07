Κοινωνία

Μεγάλη φωτιά στην Ηλεία

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις και πτητικά μέσα κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση ξέσπασε στην περιοχή Καλλικωμο Σκιλλουντος Ηλείας.

Αμεσα κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες και 8 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Απο αέρος επιχειρούν 4 αεροπλάνα.

Με την πάροδο του χρόνου ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

Συνολικά επιχειρούν, πλέον, 50 πυροσβέστες, 17 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 4 αεροπλάνα.