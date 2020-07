Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής: Αισιόδοξοι για συμβιβασμό Μέρκελ και Μακρόν

Με... καθυστέρηση επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι επικεφαλής των 27. Αισιοδοξία για συμφωνία και από την πρόεδρο της Κομισιόν.

Με το βλέμμα στραμμένο στη συμφωνία επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι επικεφαλής των 27 κρατών-μελών μετά από τέσσερις ημέρες σκληρών διαπραγματεύσεων.

Αισιόδοξος για αίσια έκβαση των συζητήσεων εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. «Οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες, αλλά το πνεύμα συμβιβασμού είναι εκεί», σημείωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ η Γερμανίδα Καγκελάριος υπογράμμισε ότι έχει γίνει πρόοδος κι ότι «σήμερα μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία».

Στους ίδιους τόνους κινήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι «οι Ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται λύση, η ΕΕ χρειάζεται μία λύση, χρειάζεται συμφωνία για να ξεπεράσει αυτή την κρίση και να προετοιμάσει την Ευρώπη για το μέλλον. Είμαι θετική για σήμερα. Δεν είμαστε ακόμη εκεί αλλά τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Όπως έγινε γνωστό η έναρξη της τέταρτης ημέρας των συνομιλιών στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, αναβλήθηκε για άλλη μία φορά και πρόκειται να ξεκινήσει στις 19.00 (ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος.

Ευρωπαϊκές πηγές αναφέρουν ότι πιθανόν οι επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, θα «κλείσουν» στο ποσό των 390 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τη νέα πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε δήλωσε το μεσημέρι «συγκρατημένα αισιόδοξος» σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός πρωθυπουργός τόνισε: «Την περασμένη νύχτα έγινε μια στροφή. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά θα έλεγα ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Δεν αστειευόμαστε, προσφέρουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση και δεν μπορούμε να αστειευτούμε άλλο. Το οφείλουμε στους πολίτες μας που έχουν πληγεί από τις σοβαρές συνέπειες της κρίσης. Δεν είναι περίοδος κατάλληλη για αμφιταλαντεύσεις».

Παράλληλα, ο Τζουζέπε Κόντε υπογράμμισε ότι «εξήγησε πως πρέπει να τεθεί ένα όριο, για την αξιοπρέπεια της Ιταλίας και των άλλων χωρών», διότι «αν το σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης γεμίσει εμπόδια, τα οποία ακυρώνουν την αποτελεσματικότητά του, αχρηστεύεται. Προσφέρουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση, δεν μπορούμε μόνον να ομφαλοσκοπούμε, ο καθένας μέσα στα εθνικά του όρια».