Τελικός Κυπέλλου: Αρνητική η εισήγηση της ΕΛ.ΑΣ. για την Ριζούπολη

Ποιους λόγους επικαλείται η αστυνομία για την μην διεξαγωγή του αγώνα στην Ριζούπολη και τι προτείνει.

Η Ελληνική Αστυνομία εισηγήθηκε να μην πραγματοποιηθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Ριζούπολης.



Ο λόγος είναι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε προς την ΕΠΟ, ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια στο συγκεκριμένο γήπεδο.



Μάλιστα, εισηγήθηκε ο αγώνας, που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (26/07), να διαξαχθεί σε άλλο γήπεδο και ίσως εκτός Αττικής.



Ο Ολυμπιακός, με επιστολή του την Κυριακή στην ΕΠΟ, αναφερει ότι συναινεί στη διεξαγωγή του τελικού στο ΟΑΚΑ.