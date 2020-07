Κόσμος

Ρωσία: πιθανή η ανταλλαγή κατασκόπων με τις ΗΠΑ

Καταδίκη σε πολυετή κάθειρξη για τον Αμερικανό πρώην Πεζοναύτη, που συνελήφθη στην Μόσχα.

Ο πρώην Αμερικανός πεζοναύτης Πολ Ουίλαν που έχει καταδικαστεί για κατασκοπεία ενδέχεται να ανταλλαγεί τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ο δικηγόρος του Βλαντίμιρ Ζερεμπένκοφ.

«Τον Ουίλαν ενδέχεται να τον ανταλλάξουν τον Σεπτέμβριο. Προς το παρόν θα παραμείνει στην φυλακή» δήλωσε ο δικηγόρος του.

Νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι το Δικαστήριο της Μόσχας έστειλε στις φυλακές «Λεφόρτοβο» της Μόσχας την εντολή για την εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης.

Ο Ουίλαν, που διαθέτει αμερικανική, βρετανική, καναδική και ιρλανδική υπηκοότητα, συνελήφθη από πράκτορες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) στο δωμάτιο του ξενοδοχείου Metropol στη Μόσχα στο οποίο διέμενε, στις 28 Δεκεμβρίου 2018 με την κατηγορία ότι διενεργούσε κατασκοπεία.

Εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη και καταδικάστηκε σε 16ετή κάθειρξη.

Η Μόσχα υποστηρίζει πως ο Ουίλαν, 50 ετών, συνελήφθη επ΄ αυτοφόρω με ένα στικάκι USB που περιείχε απόρρητες πληροφορίες. Ο Ουίλαν, που δήλωσε αθώος, είπε πως έπεσε σε παγίδα και πως ο ίδιος πίστευε πως το στικάκι, που έλαβε από μια γνωριμία του στη Ρωσία, περιείχε φωτογραφίες από διακοπές.