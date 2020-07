Τεχνολογία - Επιστήμη

Προηγμένα drones με λειτουργία “σμήνους” θα κατασκευάσει η Ελλάδα

Στο «Project Lotus» εμπλέκονται ελληνικές εταιρείες που θα αναλάβουν από την κατασκευή του σκάφους και των πτερύγων των drone μέχρι και το σύστημα Αυτόματου Πιλότου.

Σε ένα πρωτοποριακό για τα ευρωπαϊκά όπως και τα διεθνή δεδομένα, πρόγραμμα Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων- Unmanned Aerial Vehicles, (UAVs ή drones) θα συμμετάσχει το ΑΠΘ. Πρόκειται για τo «Project Lotus» (Σχέδιο Lotus) και είναι «μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας», όπως εξηγεί στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM» ο Κυριάκος Υάκινθος, καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών του ΑΠΘ στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ).

«Δημιουργήσαμε (σ.σ ως ΑΠΘ) ένα κονσόρτσιουμ για να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε ένα Μη Επανδρωμένο Αερόχημα, το οποίο θα εκτελεί αποστολές επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών εν γένει. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συντονίζεται από την ελληνική εταιρεία Intracom Defence, στο οποίο συνολικά συμμετέχουν πάρα πολλές άλλες ελληνικές εταιρείες, όπως και κυπριακές, ισπανικές και ολλανδικές», ανέφερε ο καθηγητής του ΑΠΘ.

Στο «Project Lotus» εμπλέκονται, σύμφωνα με τον κ. Υάκινθο, ελληνικές εταιρείες που θα αναλάβουν από την κατασκευή του σκάφους και των πτερύγων των drone μέχρι και το σύστημα Αυτόματου Πιλότου, τα ηλεκτρονικά κ.ά, με αποτέλεσμα ένα κορυφαίο ποσοστό συμμετοχής στην κατασκευή για τη χώρα μας, σε όλη τη διάρκεια του. «Η παραγωγή θα γίνει στην Ελλάδα. Το ελληνικό ποσοστό στην κατασκευή θα είναι πάνω από το 80%», επισημαίνει ο καθηγητής.

Η Ελλάδα στην αιχμή της τεχνολογίας των drones

«Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και την ιδέα που είχαμε, αναπτύξαμε και παρουσιάσαμε, βγήκαμε πρώτοι. Πρώτοι, μάλιστα, πάνω από άλλες πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Αυτό το πετύχαμε γιατί είχαμε μέσα στην πρότασή μας πολλές καινοτομίες», αναφέρει ο κ. Υάκινθος και σημειώνει πως εκτός από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ στο πρότζεκτ συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

«Εμείς ως ΑΠΘ θα σχεδιάσουμε συνολικά το συγκεκριμένο drone, που πάνω του θα έχει καινοτομίες, τις οποίες αξιολόγησε πολύ θετικά η ΕΕ, ενώ το Πανεπιστήμιο Πατρών θα σχεδιάσει τους επονομαζόμενους Αλγόριθμους Διαχείρισης Σμήνους», ανέφερε ο κ. Υάκινθος και περιέγραψε πως στην ουσία, στο πλαίσιο του «Project Lotus», θα κατασκευαστούν δύο είδη drones. Το ένα θα είναι το Μητρικό -«Mothership, το μεγάλο drone δηλαδή που θα σχεδιαστεί από το ΑΠΘ»- ενώ το άλλο θα είναι ένα πολύ μικρότερο που θα κατασκευάζεται σε μεγάλους αριθμούς και θα λειτουργεί συνδυαστικά με το μεγάλο, όπως τα μικρότερα πτηνά σε σμήνος μεταναστευτικών πουλιών!

«Είναι μεγάλη μας τιμή που αυτό, το μεγαλύτερο drone όπως και τα μικρά UAV που θα είναι μέσα στο σκάφος θα τα σχεδιάσουμε εμείς. Έχουμε εντάξει στον σχεδιασμό του project και τις ελληνικές εταιρείες που θα συμμετέχουν στην κατασκευή. Μία απ αυτές τις εταιρείες, αυτή που θα το κατασκευάσει, έχει έδρα την Βόρεια Ελλάδα», επισήμανε ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ.

Σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία σχεδιασμού, ο κ.Υάκινθος εξήγησε πως το «μητρικό» θα είναι ένα «μεγάλο και βαρύ drone με 8 έως 9 μέτρα άνοιγμα πτέρυγας»

«Καταφέραμε ως Ελλάδα με το "Project Lotus" να ενισχύσουμε αυτό το σημαντικό τρίγωνο -Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), βιομηχανία και Ερευνητικά Ιδρύματα- κάτι που θέλαμε χρόνια. Η Ελλάδα, μέσα σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο, κατέθεσε τέσσερις προτάσεις ως συντονίστρια χώρα και πήραμε και τις τέσσερις», τόνισε ο καθηγητής του ΑΠΘ.

Το χρονοδιάγραμμα και οι πιθανές χρήσεις

«Είναι drones που θα πετούν για αποστολές επιτήρησης, ανθρωπιστικές αποστολές- και όχι μόνο. Έχουν σχεδιαστεί με βάση τις απαιτήσεις της πατρίδας μας και μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλα πράγματα από εκεί και πέρα», τόνισε ο κ. Υάκινθος, απαντώντας στην ερώτηση για το φάσμα των αποστολών που μπορεί να καλύψει το νέο drone με τους μικρότερους... ιπτάμενους βοηθούς του.

Ο χρόνος για την ολοκλήρωση του «Project Lotus» έχει οριστεί ως 45 μήνες από την εκκίνηση και θα αξιολογηθεί μέσα σε αυτό το διάστημα από το ελληνικό, όπως και το κυπριακό Υπουργείο Άμυνας.

«Οι κορυφαίες προδιαγραφές της κατασκευής όλων των υποσυστημάτων του "Project Lotus" το κάνουν και δελεαστικό και για περαιτέρω πωλήσεις σε ενδιαφερόμενους, πέρα από την Ελλάδα», διευκρίνισε ο διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών του ΑΠΘ, υπογραμμίζοντας πως επιπλέον κέρδος για το ΑΠΘ είναι και τα δικαιώματα από τα drone που θα κατασκευαστούν για τις χώρες-πελάτες.

«Το ΑΠΘ θα εισπράξει και δικαιώματα για κάθε drone που θα κατασκευαστεί. Τα χρήματα θα πηγαίνουν στη συνέχεια σε ανάγκες του ίδιου του πανεπιστημίου όπως εξοπλισμό, αίθουσες, κ.ά», κατέληξε ο κ. Υάκινθος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ