Ο καιρός για τους αγρότες

Βελτίωση των συνθηκών σε όλη την χώρα και υψηλές θερμοκρασίες. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Τρίτη σε όλη την χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, κυρίως στην δυτική χώρα.

Ο καιρός την Τρίτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει ότι διαπιστώθηκε τετράνυχος στη μελιτζάνα υπαίθρου.

Διαπιστώσεις: Έναρξη της προσβολής από τον τετράνυχο διαπιστώθηκε στις καλλιέργειες της Μελιτζάνας στο νομούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Φθιώτιδας. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσβολή εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο χωράφι και για τον λόγο αυτό χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς

Συστάσεις: Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

