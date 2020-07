Κοινωνία

Επίθεση με τσεκούρι: μάχη για τη ζωή τους δίνουν δύο από τους τρεις τραυματίες

Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν. Βαρύ το "κλίμα" στην Εφορία Κοζάνης, πρώτη μέρα λειτουργίας μετά την πρωτοφανή επίθεση...

Έζησαν τον εφιάλτη. Οι μνήμες από την φρικιαστική επίθεση είναι ακόμα νωπές. Οι υπάλληλοι της Εφορίας Κοζάνης επέστρεψαν σήμερα στην εργασίας τους με το μυαλό στους συναδέλφους τους που δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή.

«Το κλίμα είναι πολύ φορτισμένο. Παρόλα αυτά όλοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να συνεχίσουν τη δουλεία και να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Το μυαλό μας είναι στους συναδέλφους που δεν είναι μαζί μας. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ακόμα», δηλώνει η Εύα Αραμπατζή, αντιπρόεδρος εφοριακών δυτικής Μακεδονίας.

Η εικόνα με τον 45χρονο να σκορπά τον τρόμο στο δεύτερο όροφο της ΔΟΥ θα μείνει για πάντα χαραγμένη μέσα τους. Είναι πρόθυμοι να το παλέψουν όμως τόσο για τους τρεις τραυματίες συναδέλφους τους όσο και τους ίδιους.

«Οφείλουμε και στους συναδέλφους που παλεύουν και στους ίδιους μας τους εαυτούς να προσπαθήσουμε, να το παλέψουμε, να το ξεπεράσουμε σιγά σιγά, να ανταποκριθούμε στα νέα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας», επισημαίνει η Εύα Αραμπατζή

Οι πρώτοι πολίτες που εξυπηρετήθηκαν έδωσαν με το δικό τους τρόπο κουράγιο στους εργαζομένους της εφορίας. «Φεύγοντας μας είπε κουράγιο. Έχετε ζήσει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Συγκινήθηκα ήταν μεγάλη σε ηλικίας», υπογραμμίζει η κ. Αραμπατζή.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας κλιμάκιο με ψυχολόγους συνομίλησε με εργαζόμενους οι οποίοι ήταν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες, προκειμένου να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν όσα έζησαν.

«Ήταν ένα κλίμα ιδιαιτέρως επιβαρυμένο, βεβαρυμμένο εξαιτίας του γεγονότος. Πανικός έντονος θυμός και εντονότατος φόβος. Σε συνεργασία τόσο με τον διευθυντή της ΔΟΥ όσο και με τον περιφερειάρχη αποφασίσαμε υποστηρικτικά στους υπαλλήλους της ΔΟΥ....» σημειώνει η ψυχολόγος, Όλγα Πουταχίδου.

Ο 45χρονος δράστης, εν τω μεταξύ, παραμένει αμίλητος στις φυλακές Κορυδαλλού και δεν συνεργάζεται καθόλου με τις αρχές οι οποίες συνεχίζουν να αναζητούν το κίνητρο της επίθεσης.

Οι Αστυνομικοί εκτιμούν ότι ίσως καταφέρουν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την επίθεση από το κινητό τηλέφωνο του 45χρονου.

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Διασωληνωμένος, με βαρύτατες βλάβες στον εγκέφαλο, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Β' ΜΕΘ του «Γεώργιος Παπανικολάου» ο 56χρονος εφοριακός, ένας από τους τρεις τραυματίες της επίθεσης ενώ η 67χρονη, η οποία είναι επίσης διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, οδηγήθηκε σήμερα στο χειρουργείο για αποκατάσταση βλαβών στο πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών της επίθεσης, ο 56χρονος, «ο οποίος νοσηλεύεται στη Β' Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι διασωληνωμένος σε καταστολή σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής με βαρύτατες βλάβες στον εγκέφαλο» και η κατάσταση του είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Η 67χρονη, η οποία παραμένει διασωληνωμένη σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, «λόγω σταθεροποίησης της κατάστασής της σήμερα οδηγήθηκε στο χειρουργείο για αποκατάσταση βλαβών από γναθοχειρουργούς, ΩΡΛ, οφθαλμίατρους και νευροχειρουργούς στο δεξί ημιμόριο του προσώπου», ενώ η 47χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική με βελτιωμένη την κατάσταση της υγείας της και είναι εκτός κινδύνου.