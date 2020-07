Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ.: Μολότοφ και στυλιάρια στη Νέα Φιλαδέλφεια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πώς εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Πρωινές ώρες της Δευτέρας, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, (18) αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί (Α.Ε.Μ.), τύπου βόμβας μολότοφ και (12) ξύλινα στυλιάρια, μήκους περίπου ενός μέτρου, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, οι επτά (7) εκ των ανωτέρω Α.Ε.Μ. ανευρέθηκαν κρυμμένοι κάτω από χόρτα σε χώρο που εφάπτεται της εξωτερικής περίφραξης του εργοταξίου του γηπέδου της Α.Ε.Κ. και εξωτερικά αυτής, οι δε υπόλοιποι ένδεκα (11) ήταν επιμελώς κρυμμένοι κάτω από κλαδιά και φύλλα δέντρων εντός δύο φρεατίων σε χώρο του άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας σε κοντινή απόσταση απο την εξωτερική περίφραξη του εργοταξίου.

Τα ανωτέρω αντικείμενα κατασχέθηκαν και αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.