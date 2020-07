Πολιτική

Νέα σύσκεψη Μητσοτάκη με Μέρκελ και Μακρόν

Ποιοί άλλοι ηγέτες πήραν μέρος. "Πυρετός" διαβουλεύσεων στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες...

Σε νέα σύσκεψη συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την Καγκελάριο της Γερμανίας, Αγκελα Μέρκελ, τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και τους Πρωθυπουργούς της Ιταλίας Κόντε, της Ισπανίας, Σάντσεθ και της Πορτογαλίας, Κόστα.

Πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά διαβουλεύσεων που έγιναν τις τελευταίες ώρες. Ο Πρωθυπουργός έχει συμμετάσχει σε συσκέψεις με αυτή τη σύνθεση που έχουν διαρκέσει πάνω από 10 ώρες από χθες το βράδυ, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός των χωρών του Νότου.

Επίσης, συμμετείχε ενεργά αυτό το τετραήμερο στην Ολομέλεια αλλά και σε πολλές συσκέψεις στο περιθώριο της Συνόδου όχι μόνο με τις χώρες του Νότου αλλά και στις ευρύτερες διαβουλεύσεις με τους λεγόμενους φειδωλούς.

Η Ελλάδα έχοντας ανακτήσει την αξιοπιστία της σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με το αυξημένο κύρος του Πρωθυπουργού, διαδραματίζει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων. όπως υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές.