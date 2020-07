Αθλητικά

“Άκυρη” η Χρυσή Μπάλα για το 2020

Κανείς ποδοσφαιριστής δεν θα πάρει το κορυφαίο βραβείο, λόγω...

Ματαιώθηκε η απονομή της Χρυσής Μπάλας για το 2020. Όπως ανακοινώθηκε από το France Football, το κορυφαίο ατομικό ποδοσφαιρικό βραβείο δεν θα έχει νικητή φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από τον κορονοϊό σε όλο τον κόσμο.

Έτσι θα είναι η πρώτη φορά από το 1956 που καθιερώθηκε το βραβείο που δεν θα απονεμηθεί σε κανέναν. Τελευταίος νικητής και ρέκορντμαν με έξι κατακτήσεις είναι ο Λιονέλ Μέσι.

Πάντως το France Football πρόκειται να ανακοινώσει στο τέλος του χρόνου την καλύτερη ενδεκάδα σε ψηφοφορία από τα 180 μέλη του σε όλο τον κόσμο.