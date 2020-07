Πολιτική

Χατζηβασιλείου στον ΑΝΤ1: Κακόγουστο και προσβλητικό πανηγύρι στήνει ο Ερντογάν στην Αγία Σοφία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος του Τούρκου Προέδρου να τονώσει την δημοτικότητά του σύμφωνα με τον Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της Ν.Δ., Βουλευτή Σερρών και διεθνολόγο.