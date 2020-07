Κοινωνία

Τα “μαχαιρώματα” των πυροσβεστών και η “θυσία” Κυθήρων και Μάνης

Δύο Δήμαρχοι και ένας πρώην Αρχηγός της Πυροσβεστικής μιλούν στον ΑΝΤ1. Τα “ξεκαθαρίσματα” στην ηγεσία του ΠΣ, οι καταγγελίες για “παιχνίδια” που εξέθεσαν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες και η οργή των κατοίκων.

Φουντώνει διαρκώς ο σάλος μετά τα ηχητικά ντοκουμέντα και τις καταγγελίες για τις πιέσεις στον πραγματογνώμονα της Πυροσβεστικής για την τραγωδία στο Μάτι, ώστε να υπάρξει συγκάλυψη των ευθυνών.

Παράπλευρη αποκάλυψη έγινε για τις καταστροφικές φωτιές του 2017 στα Κύθηρα και στην Μάνη, αποδίδοντας την μεγάλη καταστροφή που υπέστησαν οι δύο περιοχές σε κόντρες μεταξύ ανώτερων στελεχών της Πυροσβεστικής, λόγω των οποίων δεν διατέθηκαν εναέρια μέσα για την κατάσβεση, ώστε να προκύψουν ευθύνες για τους επικεφαλής της επιχείρησης.

Κάηκε το 1/8 των Κυθήρων για «κόντρες εντός ΠΣ»

Καλοκαίρι του 2017, τα Κύθηρα και η Μάνη φλέγονται. Οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής δεν επαρκούν και όλοι ζητούν περισσότερα εναέρια μέσα. Δύο χρόνια μετά σοκάρουν οι αποκαλύψεις της Καθημερινής, πως εναέρια μέσα δεν επιχείρησαν, όσο θα έπρεπε για να καρατομηθεί ο τότε υπαρχηγός της πυροσβεστικής, που ήταν επικεφαλής των δυνάμεων.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο της Καθημερινής, ακούγεται να λέει ο πρώην Αρχηγός της Πυροσβεστικής Β. Ματθαιόπουλος προς τον Επιπυραγό Δημήτριο Λιότσο, πραγματογνώμονα για την τραγωδία στο Μάτι, «Έτσι έγιναν πέρυσι τα παιχνίδια με Καπέλιο (σ.σ. αρχηγό της Πυροσβεστικής)-Βασιλειάδη (σ.σ. υπαρχηγό της Πυροσβεστικής). Για να καθαρίσει ο Καπέλιος τον Βασιλειάδη, τον άφησε και στα Κύθηρα χωρις εναέρια και στη Μάνη χωρις εναέρια. Τόσοι είναι οι φάκελοι στις εισαγγελίες του Γυθείου και του Πειραιά».

Το ηχητικό ντοκουμέντο έφερε την έντονη αντίδραση του δημάρχου Κυθήρων, που είχε επισημάνει από τότε την έλλειψη εναέριων μέσων κατά την προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Ο Δήμαρχος Κυθήρων μιλώντας στον ΑΝΤ1 λέει «τα εναέρια μέσα έφυγαν από τα Κύθηρα κατόπιν σχεδίου. Υπήρχε δηλαδή προμελετημένο σχέδιο να μην υπάρχουν εναέρια μέσα στα Κύθηρα ώστε να αποδυναμωθεί υπηρεσιακά ο τότε υπαρχηγός της πυροσβεστικής ο κ. Βασιλειάδης, και έτσι αργότερα να μπορέσουν να τον φάνε, πράγμα το οποίο και έγινε. Είναι μια εγκληματική προμελετημένη ενέργεια. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα, αυτά είναι γκανστεριλίκια».

Σε αναρτήσεις και συνεντεύξεις του, ο κ. Χαρχαλάκης θυμίζει ότι το 2017 «συνεχώς ζητούσα εναέρια μέσα και η απάντηση ήταν μια επίθεση από τον πιο άχρηστο υπουργό της μεταπολίτευσης, Νίκο Τόσκα. «Εγώ έλεγα ότι χωρίς εναέρια μέσα οι επίγειες δυνάμεις είναι με δεμένα χέρια. Τα ενάερια ερχόντουσαν, έκαναν δύο ρίψεις και πήγαιναν για ανεφοδιασμό στην Ανδραβίδα. Εγώ τότε δέχθηκε επίθεση από τον Τόσκα ότι ο δήμαρχος παίζει το παιχνίδι της ΝΔ επειδή ζητά περισσότερα από τα αεροσκάφη που υπάρχουν».

Ο κ. Χαρχαλάκης παρουσίασε, μάλιστα, και την «ομολογία» Βασιλειάδη, του υπαρχηγού, τότε, των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ο οποίος μετέβη στα Κύθηρα για να συντονίσει την επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι

«Το Σάββατο εκείνο το πρωί η φωτιά είχε σβήσει. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας έχει τον ακόλουθο διάλογο με τον κ. Βασιλειάδη:

« - Κύριε υπαρχηγέ νομίζω ότι τελειώσαμε

- Κύριε αντιδήμαρχε τώρα αρχίζουμε, με ξεβρακώσανε»

«Η φωτιά είχε σβήσει αλλά είχε 10 μποφόρ και αναζωπυρώθηκε και έκαψε 25.000 στρέμματα. Εκείνο το πρωί είχαμε 35 βαθμούς και μποφόρ. Ο υπαρχηγός είχε ζητήσει να ποτίσουν τη φωτιά για να μην έχουμε αναζωπυρώσεις και αυτό δεν έγινε. Και όπως αποδεικνύεται αυτό δεν έγινε γιατί ο αρχηγός ήθελε να φάει τον υπαρχηγό. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην υποσαχάρια Αφρική» είπε ο κ. Χαρχαλάκης στο ρ/σ ΘΕΜΑ 104,6.

«Έχω ήδη ενημερώσει τους νομικούς συμβούλους και θα προκαλέσει νομικό σεισμό αυτά που θα αποκαλυφθούν. Τρια χρόνια μετά δεν με έχει καλέσει ούτε ένας αστυφύλακας να δώσω μια κατάθεση. Έχω ζητήσει από την Πυροσβεστική πόρισμα δεν μου έχουν απαντήσει. Μέχρι σήμερα δεν με έχουν καλέσει για κατάθεση ούτε εμένα ούτε τον αντιδήμαρχο πολιτικής Προστασίας. Αυτό και μόνο δηλώνει πρόθεση συγκάλυψης. Με καλούν για μια φωτιά που έκαψε 150 τ.μ. να δώσω κατάθεση και για χιλιάδες στρέμματα δεν μου έχουν ζητήσει καμία κατάθεση» κατέληξε ο δήμαρχος Κυθήρων.

O δήμαρχος Κυθήρων σε ανάρτησή του στο facebook δηλώνει αποφασισμένος να αποδοθούν ευθύνες. Γράφει στην ανάρτηση του:

«Άκουσα όλο το διάλογο. Μου προκαλεί εμετό. Έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Για να καθαρίσει ο Καπέλιος τον Βασιλειάδη άφησε τα Κύθηρα χωρίς εναέρια". Κυνική ομολογία αίσχους, ντροπής, αηδίας, ανηθικότητας, βρωμιάς, προμελετημένου εγκλήματος, σύστασης συμμορίας. Ο πρώην Α/ΠΣ Ματθαιόπουλος, που δυστυχώς πριν κάποιους μήνες είχα συναντήσει και κατ΄ ιδίαν, σε ένα ρεσιτάλ αίσχους και βούρκου δυνάμει προσωπικής εντολής της τότε Υπουργού Γεροβασίλη κατά ομολογία του ιδίου, επιβεβαιώνει τα όσα λέγαμε το 2017 για το μπάχαλο και την έλλειψη εναέριων μέσων για να δεχθούμε τότε (εγώ προσωπικά) τις αήθεις επιθέσεις του ανεπαρκέστατου Τόσκα (σκετό, χωρίς "κ"). Τώρα ήρθε η ώρα της επιβεβαίωσης των όσων λέγαμε.

Θα εξαντλήσω κάθε νόμιμο μέσο κατά παντός υπευθύνου. Θα μπουν στο κάδρο των ευθυνών πρώην Υπουργοί, Αρχηγοί, Επιτελάρχες, αυτοί που κατά το νόμο είναι υπεύθυνοι γιατί το παραμύθι των Αυτοδιοικητικών-πυροσβεστών πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει. Θα κινητοποιήσω ΟΛΟΥΣ τους Κυθήριους νομικούς και δεν θα αφήσω άψαχτο ούτε καπάκι από στυλό. Θα πάει κόσμος φυλακή. Τελεία και παύλα. Για τα 32.000 στρέμματα που κάηκαν στο νησί. Για τους απλούς πυροσβέστες και εθελοντές που έλιωσαν οι μπότες τους. Για τους Τσιριγώτες που χτυποκαρδούσαν. Για τους εφιάλτες και τα ψυχολογικά που μας άφησαν αυτές οι ημέρες του 2017. Για τα πεύκα που φύτεψαν οι μικροί Κυθήριοι το 1970 και έγιναν στάχτη σε λίγα λεπτά. Για να μην ξαναγίνει ποτέ αυτό που ζήσαμε. Για τα εκατομμύρια που ξόδεψε το Ελληνικό Κράτος για να σβήνει επί 1 βδομάδα μια φωτιά που θα μπορούσε να έχει σβηστεί μέσα σε 2 ώρες, στερώντας αυτά τα λεφτά από φτωχούς, άστεγους, μονογονεϊκές οικογένειες, ανέργους και πραγματικούς πρόσφυγες. Για την Ελλάδα που ΔΕΝ είναι αυτή που νομίζει ο Ματθαιόπουλος, είναι ΑΛΛΗ... Αυτή που θέλουμε εμείς!».

Καπέλιος στον ΑΝΤ1: ανυπόστατα ψεύδη και χαζομάρες

Ο πρώην Αρχηγός της Πυροσβεστικής Βασίλης Καπέλιος, μίλησε επίσης στον ΑΝΤ1 και επεσήμανε ότι όσα εναέρια μέσα υπήρχαν εστάλησαν στις πυρκαγιές, ενώ σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει πως θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων των κατηγορούν.

Ο πρώην Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Καπέλιος λέει στον ΑΝΤ1 ότι όσα έρχονται στο φως, «είναι ανυπόστατα, ψευδή και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ποιος πυροσβέστης θα έκανε αυτό το έγκλημα; Και ειδικά ο Αρχηγός. Εμένα η καριέρα που ήταν διάφανη, ξεκάθαρη, δεν αδίκησα κανέναν. Από μια κουταμάρα, από μια χαζομάρα, που είπε ένας αξιωματικός ο οποίος τότε υπηρετούσε στην Πάτρα, γύρισε και είπε ότι επειδή εγώ είχα προβλήματα με τον υπαρχηγό, άφησα την περιοχή να καεί; Είναι δυνατόν; Αυτό είναι εγκληματικό που λένε. Είναι εγκληματικά πράγματα.

Σε γραπτή δήλωση του, ο πρώην Αρχηγός του ΠΣ, Βασίλης Καπέλιος αναφέρει: «Ανεξαρτήτως από την εγκυρότητα ή μη των συνομιλιών μεταξύ του πρώην Αρχηγού του Π.Σ. Βασίλη Ματθαιόπουλου και του αξιωματικού Δημητρίου Λιότσου , δηλώνω ότι όσα αναφέρονται σχετικά με το πρόσωπο μου είναι ανυπόστατα, ψευδή και δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά γεγονότα όσον αφορά την συμμετοχή των εναέριων μέσων στις πυρκαγιές της Μάνης και των Κυθήρων το έτος 2017.

Αναλυτικά την χρονική στιγμή που εκδηλώθηκαν οι δυο πυρκαγιές στην Μάνη και στα Κύθηρα το Π.Σ. διέθετε στο δυναμικό του για τις ανάγκες της αεροπυρόσβεσης τρία ενοικιαζόμενα ελικόπτερα και τον εθνικό εναέριο στόλο, με τις όποιες ελλείψεις που αυτός παρουσίαζε. Εγώ σαν Αρχηγός και σε συνεννόηση με την τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου, διέθεσα όλα τα εναέρια μέσα τα οποία ήταν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο για την αντιμετώπιση των δύο πυρκαγιών.

Όλες αυτές οι ενέργειες είναι καταγεγραμμένες στο επιχειρησιακό κέντρο του Π.Σ. και συγκεκριμένα στο Σ.Κ.Ε.Δ. κα είναι στην διάθεση των αρμοδίων. Τέλος θέλω να επισημάνω ότι το 2017 ήταν μια αντιπυρική περίοδος με μεγάλο αριθμό συμβάντων, περί τα 10.000, τα οποία αντιμετωπίσθηκαν αποτελεσματικά χωρίς καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής. Αυτό άλλωστε μπορεί να επιβεβαιωθεί από τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου έτους 2017, η οποία κρίθηκε επιτυχημένη σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού μηχανισμού εκτάκτων αναγκών, όταν στην Πορτογαλία και στην Ισπανία το 2017 χάθηκαν εκατοντάδες ζωές λόγω των φονικών πυρκαγιών. Η επιτυχία αυτή βέβαια οφείλεται στις υπεράνθρωπες και φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού του Π.Σ.

Υπηρέτησα το Π.Σ. για 33 συναπτά έτη με αυταπάρνηση και με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης, πάντα θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, ενώ ουδέποτε λειτούργησα εις βάρος των αρχών αυτών με απώτερο σκοπό προσωπικά μου οφέλη. Επιφυλάσσομαι ρητά παντός νομίμου δικαιώματος μου και θα προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση της τιμής και της υπόληψης μου».

Καταγγελίες και από την Μάνη

Για αδράνεια της Πυροσβεστικής έκανε λόγο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, που τόνισε πως όλοι γνώριζαν ότι υπήρχε κόντρα μεταξύ αξιωματικών, αλλά και με τον τότε αρμόδιο Υπουργό. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, Πέτρος Ανδρεάκος, θυμάται «Σάββατο βράδυ την καταλαγιάσανε την φωτιά, σχεδόν την μηδενίσανε. Όμως το πήραν αψήφιστα και την άλλη μέρα το μεσημέρι, λοιπόν ξαναφούντωσε δυνατά η φωτιά, δεν υπήρξε η ανάλογη αντιμετώπιση και η περιοχή πραγματικά κάηκε τσάμπα. Και όταν λέμε τσάμπα, τσάμπα. Την άλλη μέρα διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μια διαφορά της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τον υπουργό».

Στα Κύθηρα η πυρκαγιά είχε καταστρέψει το 1/8 της έκτασης του νησιού ενώ στην Μάνη είχαν γίνει στάχτη δεκάδες σπίτια και τεράστιες δασικές εκτάσεις.