Υγεία - Περιβάλλον

Τσακρής στον ΑΝΤ1: Είμαστε σε καλό δρόμο για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού (βίντεο)

Αισιόδοξα είναι τα μνήματα για το εμβόλιο σύμφωνα με τον αντιπρύτανη του ΕΚΠΑ, ωστόσο όπως είπε είναι δύσκολο να είναι έτοιμο μέχρι το Φθινόπωρο.