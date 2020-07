Κοινωνία

Θάνατος 16χρονης: Έκκληση μέσω ΑΝΤ1 για μάρτυρες κάνουν ο πατέρας και η αδερφή της (βίντεο)

Τα κινητά της 16χρονης εξετάζει η Αστυνομία ύστερα από καταγγελίες φίλων της ότι η κοπέλα δεχόταν εκβιαστικά μηνύματα.