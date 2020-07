Κοινωνία

Αδιάκοπη θύελλα για το Μάτι και τα ντοκουμέντα - “φωτιά”

Κοινωνική οργή, εισαγγελική παρέμβαση και πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν τα ηχητικά ντοκουμέντα με την πίεση για συγκάλυψη ευθυνών. Τα “μαχαιρώματα” και η “θυσία” των Κυθήρων.

Πολιτική αντιπαράθεση, κοινωνικές αντιδράσεις, την παρέμβαση του Εισαγγελέα, καταγγελίες για “παιχνίδια” σε βάρος χιλιάδων ζώων και ολόκληρων περιοχών και εξαιρετικά αλγεινές εντυπώσεις προκαλούν τα ηχητικά ντοκουμέντα και οι καταγγελίες για τις πιέσεις με στόχο την συγκάλυψη ευθυνών για τους 102 νεκρούς και την ανυπολόγιστη κατάστροφή από την φωτιά στο Μάτι, τον Ιούλιο 2018, αλλά και καταστροφικές φωτιές το 2017 σε Μάνη και Κύθηρα.

Οι καταγγελίες του αξιωματικού της Πυροσβεστικής, Δημήτριου Λιότσιου, που είχε οριστεί ως πραγματογνώμονας του Πυροσβεστικού Σώματος για τα αίτια της πολύνεκρης φωτιάς στο Μάτι, ότι δέχθηκε απειλές και πιέσεις για να μην αποκαλύψει την αλήθεια και να μην αποδώσει ευθύνες σε αξιωματικούς του ΠΣ και πολιτικά πρόσωπα, προκάλεσαν την παρέμβαση του Εισαγγελέα, ο οποίος ξεκίνησε έρευνα.

Παράλληλα, ο κ. Λιότσιος κατέθεσε μήνυση κατά του πρώην Αρχηγού του ΠΣ, Βασίλη Ματθαιόπουλου, τον οποίο έχει καταγράψει στο περιβόητο ηχητικό ντοκουμέντο.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει πολιτικό σάλο με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να κάνει την Δευτέρα λόγο για «ανατριχιαστικούς διαλόγους» και να στρέφει τα βέλη του προς τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Όλγα Γεροβασίλη, που ήταν το 2018 Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και φέρεται από τον κ. Ματθαιόπουλο να του έχει ζητήσει να πιέσει τον πραγματογνώμονα του ΠΣ για να προβεί σε συγκάλυψη ευθυνών, έστειλε εξώδικο και κατέθεσε μήνυση κατά της εφημερίδας Καθημερινή και παντός άλλου υπευθύνου, κάνοντας λόγο για ψεύδη και συκοφαντίες.

Η εφημερίδα, απαντώντας στην Όλγα Γεροβασίλη, επεσήμανε ότι η δημοσίευση των καταγγελιών δεν σημαίνει υιοθέτηση τους, λέγοντας ότι διατίθεται να προβεί σε απόσυρση των επίμαχων άρθρων και του ηχητικού ντοκουμέντου.

Παράλληλα, μαίνεται έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με τα κόμματα να βάλλουν κατά πάντων και να ζητούν απόδοση ευθυνών, ενώ κόμμα της ελάσσονος αντιπολίτευσης αναφέρει ότι θα υποβάλλει αίτημα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής.

Παράπλευρη αποκάλυψη έγινε για τις καταστροφικές φωτιές του 2017 στα Κύθηρα και στην Μάνη, αποδίδοντας την μεγάλη καταστροφή που υπέστησαν οι δύο περιοχές σε κόντρες μεταξύ ανώτερων στελεχών της Πυροσβεστικής, λόγω των οποίων δεν διατέθηκαν εναέρια μέσα για την κατάσβεση, ώστε να προκύψουν ευθύνες για τους επικεφαλής της επιχείρησης.

Δύο Δήμαρχοι και ένας πρώην Αρχηγός της Πυροσβεστικής μίλησαν στον ΑΝΤ1 για τα γεγονότα της περιόδου εκείνης, κάνοντας καταγγελίες ή αρνούμενοι ότι υπήρξαν «παιχνίδια» σε βάρος ζώων πολιτών και περιουσιών, στο όνομα «μαχαιρωμάτων» και «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών» μεταξύ ανώτερων αξιωματικών του ΠΣ.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύθηκε νέα καταγγελία-«φωτιά» από πραγματογνώμονα, για προσπάθεια παρέμβασης στο έργο του, προ ετών.

Όλα αυτά, ενώ συμπληρώνονται δύο χρόνια απο την τραγωδία και οι κάτοικοι στο Μάτι προσπαθούν να ξαναστήσουν τις ζωές τους.