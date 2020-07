Πολιτική

Στη Βουλή η δικογραφία σε βάρος του Βαρουφάκη για το επεισόδιο στην Αίγινα

Για απείθεια στις Αρχές εγκαλείται ο Πρόεδρος του ΜεΡΑ25.

Δικογραφία που αφορά στο Γιάνη Βαρουφάκη για το επεισόδιο στο λιμάνι της Αίγινας κατά τη διάρκεια της καραντίνας, διαβιβάστηκε τη Δευτέρα στη Βουλή.



Η δικογραφία που αναφέρεται στην κατηγορία της απείθειας προς τις αρχές και κάνει λόγο για άρνηση του Γιάννη Βαρουφάκη να υποβληθεί σε έλεγχο από το λιμενικό.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια του lockdown και στο πλαίσιο του καθιερωμένου ελέγχου στο λιμάνι της Αίγινας, ο Γιάνης Βαρουφάκης φέρεται να είχε αρνηθεί να δείξει τα σχετικά έγγραφα, καθώς ειναι αρχηγός κόμματος εκλεγμένου στη Βουλή.