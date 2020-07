Κόσμος

Αίγυπτος: “Πράσινο φως” από τη Βουλή για στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στρατό στην Λιβύη στέλνει η Αίγυπτος. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Μακρόν για την κατάσταση στην χώρα.

Το κοινοβούλιο της Αιγύπτου ενέκρινε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο εξωτερικό για την καταπολέμηση «εγκληματικών πολιτοφυλακών» και «ξένων τρομοκρατικών ομάδων» σε ένα «δυτικό μέτωπο» - σε μια καταφανή αναφορά στη δυτική γείτονα Λιβύη.

Όπως τονίζει η απόφαση, τα αιγυπτιακά στρατεύματα θα υπερασπιστούν την εθνική ασφάλεια. Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Βουλή διόρθωσε μια προηγούμενη ανακοίνωση που αναφερόταν σε ένα «αραβικό», και όχι ένα «δυτικό» μέτωπο.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας του Κατάρ συναντήθηκε σήμερα με τον Τούρκο ομόλογό του και τον υπουργό Εσωτερικών της Λιβύης για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη, όπως ανακοίνωσε το καταριανό υπουργείο.

Το Κατάρ και η Αίγυπτος βρίσκονται σε αντίπαλες πλευρές μιας περιφερειακής διαμάχης, μαζί με τρεις χώρες του Κόλπου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον Γάλλο ομόλογό του με τον οποίο συζήτησε τρόπους για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στη Λιβύη, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Η σύγκρουση στη Λιβύη μεταξύ της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Τρίπολης (GNA) και του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ «έχει επιδεινωθεί λόγω της παρουσίας ξένων δυνάμεων και όπλων», αναφέρεται στην ανακοίνωση αυτήν.