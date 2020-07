Κοινωνία

Ληστεία με πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Αντάλλαξαν" πυρά αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, και ο ληστης...

Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας, το βράδυ της Δευτέρας, στη Μεταμόρφωση.

Ένοπλος κουκουλοφόρος εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ, επί της οδού Διονυσίου Σολωμού 56.

Με την απειλή του όπλου ανάγκασε την υπάλληλο ενός ταμείου να του παραδώσει 300 ευρώ.

Αυτόπτης μάρτυρας της ληστείας έγινε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας. Περίμενε να βγει ο ληστής από το σούπερ μάρκετ και τότε τον κάλεσε να παραδοθεί. Όταν ο κακοποιός αρνήθηκε ο αστυνομικός πυροβόλησε μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό. Ο ληστής "απάντησε" πυροβολώντας στο έδαφος πριν απομακρυνθεί από το σούπερ μάρκετ. .

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην αστυνομία, η οποία διεξάγει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του επικίνδυνου δράστη.