Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: αναβολή του τελικού αποφάσισε η ΕΠΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα χέρια της Εκτελεστικής Επιτροπής το... μπαλάκι της διεξαγωγής του αγώνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Την αναβολή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, που ήταν αρχικά προγραμματισμένος για την προσεχή Κυριακή (26/07) στο γήπεδο της Ριζούπολης (21:00), αποφάσισε το απόγευμα της Δευτέρας (20/07) η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ.

Η απόφαση για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού, καθώς και η έδρα του, θα προκύψει από τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα (27/07).

Μετά το «κόκκινο» που... άναψε η Αστυνομία για διεξαγωγή στο γήπεδο της Ριζούπολης -μέσω επιστολής που ανέφερε πως δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ομαλή διεξαγωγή του- υπήρξε άμεση συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, όπου αποφασίστηκε η αναβολή του αγώνα.

Η εισήγηση της Επιτροπής Διοργανώσεων της ΕΠΟ, προς την Εκτελεστική Επιτροπή, είναι να διεξαχθεί ο τελικός στις 30 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ (στις 21:00) και πλέον το... μπαλάκι περνάει στην Εκτελεστική, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση για το πότε και που θα διεξαχθεί το παιχνίδι.