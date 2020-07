Οικονομία

Σύνοδος Κορυφής: Η τελική πρόταση του Σαρλ Μισέλ για το Ταμείο Ανάκαμψης

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η τελική πρόταση του Προέδρου της Κομισιόν με στόχο την συμφωνία.

Της Μαρίας Αρώνη

Ταμείο Ανάκαμψης, τριετούς διάρκειας (2021-2023) και ύψους 750 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 390 δις ευρώ θα είναι επιχορηγήσεις και τα 360 δις ευρώ δάνεια, είναι η τελική πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ που κατατέθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών.



Σε ό,τι αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2021-2027) η πρόταση του Σαρλ Μισέλ παραμένει, όπως και στην αρχή της Συνόδου, στα 1,074 τρις ευρώ. Η νέα πρόταση ενισχύει τις επιστροφές προς τις χώρες που είναι καθαροί συνεισφορείς στον προϋπολογισμό (Ολλανδία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία και Φινλανδία), όχι όμως προς τη Γερμανία.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το βασικό εργαλείο του Ταμείο Ανάκαμψης, το «Recovery and Resilience Facility» η πρόταση Μισέλ το ενισχύει στα 672,5 δις ευρώ (360 δις επιχορηγήσεις και 312,5 δις ευρώ δάνεια).

Το βασικό εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης, το «Recovery and Resilience Facility», ανέρχεται στα 672,5 δις ευρώ, με 360 δις επιχορηγήσεις και 312,5 δις ευρώ δάνεια. Το 70% των επιχορηγήσεων προτείνεται να δοθούν μεταξύ 2021-2022 (με βάση το ΑΕΠ και την ανεργία της περιόδου 2015-2019) και το υπόλοιπο 30% των επιχορηγήσεων θα δοθεί το 2023 (με βάση το ΑΕΠ του 2020-2021).

Σε ό,τι αφορά το θέμα της διακυβέρνησης, ο Σαρλ Μισέλ προτείνει να υπάρχει ένα «έκτακτο φρένο» στις εκταμιεύσεις, αν ένα κράτος-μέλος, ή και περισσότερα, κρίνουν ότι τα χρήματα δεν δαπανώνται σωστά. Το θέμα θα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η όλη διαδικασία δεν πρέπει να ξεπερνά τους τρεις μήνες.