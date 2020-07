Κόσμος

Κορονοϊός - Τραμπ: Πατριωτικό να φοράμε μάσκα

Νέα “κυβίστηση” από τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο θέμα της προστατευτικής μάσκας...

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Δευτέρα ότι η χρήση μάσκας ενάντια στον κορονοϊό αποτελεί μια «πατριωτική» χειρονομία, σε συνέχεια των διφορούμενων δηλώσεώ του επί του θέματος…

«Πολλοί άνθρωποι λένε ότι είναι πατριωτικό να φοράτε μάσκα όταν είναι αδύνατο να κρατήσετε κοινωνική αποστασιοποίηση. Και κανείς δεν είναι περισσότερο πατριώτης από όσο εγώ», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Twitter.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από μια φωτογραφία του Τραμπ με μάσκα…