Μητσοτάκης: Καταλήξαμε σε ιστορική συμφωνία

Δηλώσεις μετά το πέρας της μαραθώνιας συνεδρίασης των 27 ηγετών έκανε ο Πρωθυπουργός.

Ήταν ένας εύλογος και δίκαιος συμβιβασμός. Καταλήξαμε σε μια ιστορική συμφωνία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη Τύπου μετά την επίτευξη συμφωνίας για το σχέδιο ανάκαμψης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Γυρίζουμε στην Αθήνα με πακέτο που ξεπερνά τα 70 δισ. ευρώ, τα οποία θα τα διαχειριστούμε με ευθύνη και σύνεση για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Πετύχαμε τελικά σήμερα να έχουμε δρομολογήσει μια πολύ φιλόδοξη αντίδραση, μια αντίδραση που απαντά στο συμμετρικό σοκ που προκαλεί σε όλες τις οικονομίες η πανδημία. Νομίζω ότι είναι μια αντίδραση που δείχνει ότι η Ευρώπη ακούει τη βοή των επικείμενων γεγονότων. Οι περιστάσεις μάς ορίζουν και οι επιλογές μας τελικά μάς καθορίζουν και σήμερα η Ευρώπη έδειξε ότι μπορεί να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Απαντά με ένα Ταμείο Ανάκαμψης 750 δισ. ευρώ και με ένα προϋπολογισμό για τα επόμενα 7 έτη ύψους 1,074 τρισ. ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Για πρώτη φορά η πατρίδα μας αποκτά πρόσβαση σε τόσο φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ένα συνολικό πακέτο το οποίο ξεπερνάει τα 70 δισ. ευρώ, ένα μέγεθος πρωτοφανές για τη χώρα μας, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης για να υπογραμμίσει: Καταφέραμε τελικά μέσα από μια διαδικασία αμοιβαίων υποχωρήσεων, συμβιβασμών, πράγματα, τα οποία είναι συνηθισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο: να προστατεύσουμε πάνω από όλα τα προγράμματα τα οποία έχουν σημαντικές εθνικές κατανομές. Και βέβαια η Ελλάδα έχοντας πλέον ανακτήσει την αξιοπιστία της σε ευρωπαϊκό επίπεδο κλήθηκε να συμμετέχει και συμμετείχαμε ενεργά σε όλες τις διαπραγματεύσεις που έγιναν τα 4 τελευταία εικοσιτετράωρα. Συμμετείχαμε και εμείς στη συνδιαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων προς όφελος των πολιτών, για μια απάντηση την οποία στέλνει ενωμένη σήμερα ολόκληρη η Ευρώπη, μια Ευρώπη που δείχνει αλληλεγγύη, στηρίζει την οικονομία και τους πολίτες σε αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Οι επιδοτήσεις από το πρόσθετο πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε ουσιαστικά αντιστοιχούν περίπου σε ένα επιπλέον ΕΣΠΑ. Κάτι παραπάνω από 19 δισ. στα οποία προστίθενται περίπου 12,5 δισ. σε δάνεια, για να καταλήξουμε στο τελικό ποσό των 32 δισ., για το οποίο είχε γίνει και πολύς λόγος πριν από δύο μήνες. Πρέπει να πω ,επίσης, ότι τα χρήματα αυτά θα εκταμιεύονται τελικά με όρους οι οποίοι θα είναι πιο ευέλικτοι από το υφιστάμενο ΕΣΠΑ, θα έχουμε ταχύτερες εκταμιεύσεις, αλλά θα έχουμε και αναδρομικότητα επιλεξιμότητας από τις αρχές του 2020» επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το πολυετές Δημοσιονομικό πλαίσιο, είπε ότι -παρά τη μείωσή του- πετύχαμε δύο πράγματα. «Πρώτον την αύξηση των πόρων που θα πάρει η Ελλάδα από το Ταμείο Συνοχής και παράλληλα για τους αγρότες μας παραμένουν σταθεροί οι πόροι από την ΚΑΠ».

«Έχουμε λοιπόν τα εργαλεία, έχουμε το σχέδιο, ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Θα το ξαναπώ: δεν έχουμε καμία πρόθεση να σκορπίσουμε τα χρήματα με την ανεμελιά του νεόπλουτου. Θα εργαστούμε με ευθύνη, με σύνεση, θα παρουσιάσουμε σύντομα ένα αναλυτικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα μεταμορφώσει τη χώρα. Αυτό το σημαντικό ευρωπαϊκό κεφάλαιο που τίθεται στη διάθεσή μας δεν έχουμε πρόθεση να το σπαταλήσουμε, θα το επενδύσουμε προς όφελος όλων των Ελλήνων. Θα στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας, θα στηρίξουμε τολμηρές πολιτικές πράσινης μετάβασης, το ψηφιακό εκσυγχρονισμό, τις δεξιότητες. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα και την Ευρώπη να κάνει ένα μεγάλο άλμα μπροστά και δεν έχουμε πρόθεση να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση για το περιεχόμενο της συμφωνίας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη συμφωνία για το Σχέδιο Ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι προβλέπει 390 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 360 δισ. υπό τη μορφή δανείων και επίσης ότι «καμία χώρα δεν έχει βέτο. Καμία χώρα δεν μπορεί να μπλοκάρει την εκταμίευση».

«Το τίμημα για να πείσουμε τις λεγόμενες "φειδωλές" χώρες να δεχθούν επί της αρχής ένα πολύ σημαντικό πακέτο επιχορηγήσεων, είναι να πάρουν κάποιες περισσότερες επιστροφές», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Επίσης αναφερόμενος στο θέμα της Τουρκίας, είπε ότι το θέμα συζητήθηκε στην αρχή της Συνόδου. Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι θα υπάρξει δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σημείωσε ότι «στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής, η οποία μπορεί να γίνει και τον Σεπτέμβριο, θα κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση για το πως η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα Τουρκία. Διότι, η Τουρκία είναι πρόβλημα συνολικά για την Ευρώπη σήμερα και όχι μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο».