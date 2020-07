Πολιτική

Στην Αθήνα ο Χάικο Μάας

Η ανατολική Μεσόγειος στο επίκεντρο των συναντήσεων του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα.

Την Αθήνα επισκέπτεται σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και προεδρεύων του συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, Χάικο Μάας (Heiko Maas).

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Μάας θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια στις 12:00 στο υπουργείο Εξωτερικών.

Οι συζητήσεις θα εστιασθούν στις διμερείς σχέσεις, καθώς και σε θέματα ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την τουρκική παραβατικότητα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο 'Ελληνας υπουργός και ο Γερμανός ομόλογός του θα συζητήσουν επίσης, μεταξύ άλλων, την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και το μεταναστευτικό, ενώ θα ανταλλαγούν απόψεις σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας και τη διαχείριση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της, ιδιαίτερα στον τουρισμό.

Με το πέρας των συνομιλιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο, περί ώρα 13:30

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας θα γίνει δεκτός στις 11:30 και από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.