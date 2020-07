Κόσμος

Κορονοϊός: “Καλπάζει” η πανδημία στην Αργεντινή

Θλιβερό ρεκόρ θανάτων στην Αργεντινή θανάτων εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες.

Οι αρχές της Αργεντινής ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι κατέγραψαν αριθμό ρεκόρ 113 θανάτων εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες, εξέλιξη που αύξησε στους 1.373 τον συνολικό αριθμό της πανδημίας του κορονοϊού αφότου άρχισε να εξαπλώνεται στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο αριθμός αυτός ανακοινώθηκε την ώρα που το Μπουένος Άιρες άρχισε να αίρει κάποιους από τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στο πλαίσιο της υποχρεωτικής καραντίνας δύο εβδομάδων στην πρωτεύουσα και την περιφέρειά της, περιοχή όπου συγκεντρώνεται το 90% των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Περίπου 14 από τα 44 εκατομμύρια των κατοίκων της Αργεντινής ζουν στο Μπουένος Άιρες και τα περίχωρά του, όπου επιβλήθηκε καραντίνα από την 1η ως τη 17η Ιουλίου. Παρά την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, οι αρχές προχώρησαν στην άρση ορισμένων περιορισμών, εξαιτίας της κόπωσης του πληθυσμού και της ανάγκης επανεκκίνησης της οικονομίας, που βρίσκεται σε ύφεση ήδη εδώ και δυο χρόνια.