Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1 για αναδρομικά: η απόφαση αφορά όλους τους συνταξιούχους

Ο Υπουργός Οικονομικών για την απόφαση των Βρυξελλών, τις φορολογικές δηλώσεις, την Επιστρεπτέα Προκαταβολή και τις επιδοτήσεις ενοικίου.

«Η Ευρώπη των συμβιβασμών παίρνει αποφάσεις στις δύσκολες ώρες», σχολίασε μιλώντας για στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για την απόφαση της Συνόδου Κορυφής ο Υπουργός Οικονομικών.

«Για πρώτη φορά δεν ισχύουν δημοσιονομικοί όροι, μιλάμε για μεγάλη ένεση ρευστότητας στην Ευρώπη και την Ελλάδα που συμπεριλαμβάνεται. Καλή μέρα για την Ευρώπη και πολύ καλή μέρα για την Ελλάδα», συμπλήρωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, εξηγώντας ότι, η Ελλάδα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και των επιχορηγήσεων θα λάβε συνολικά περίπου 70 δισ. ευρώ.

Ερωτηθείς σχετικά με το αν θα υπάρξουν όροι για την εκταμίευση, ξεκαθάρισε ότι, «για την Ελλάδα ισχύει ό,τι ισχύει και για τις υπόλοιπες χώρες. Δεν συνδέονται με μέτρα τα λεφτά».

Όσο αφορά στον τρόπο διανομής των χρημάτων, είπε πως η εκμετάλλευση των πόρων θα γίνει «με την εμπειρία του παρελθόντος και νέους μηχανισμούς θα εκμεταλλευτούν οι πόροι» και σημείωσε πως το σχέδιο της Ελλάδας για την αποδοχή και την εκταμίευση θα υποβληθεί στα μέσα Οκτωβρίου, συμπληρώνοντας πως «τα σχέδια όλων των χωρών θα περνούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Και στο ΕΣΠΑ δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε», σχολίασε σχετικά.

Φορολογικές δηλώσεις

Αν και έχει δοθεί παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τα μέσα Ιουλίου, είναι γεγονός όμως ότι έχουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση», παραδέχθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και είπε πως «θα συνεκτιμηθεί η κατάσταση», για τη λήψη αποφάσεων.

Διευκρίνισε, πάντως ότι, «οι δόσεις θα παραμείνουν οκτώ, αν δοθεί παράταση, αλλά πιθανόν ο πολίτης να δώσει δύο δόσεις τον Αύγουστο».

Φοροελαφρύνσεις

«Υπάρχουν μειώσεις φόρων με μόνιμο και παροδικό χαρακτήρα», σημείωσε σχετικά ο Χρήστος Σταϊκούρας και τόνισε ότι, «ό,τι δεσμευτήκαμε να κάνουμε, το υλοποιούμε», υπενθυμίζοντας ότι, «μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές, προχωρήσαμε σε φορολοεαφρύνσεις και με το τέλος της υγειονομικής κρίσης, όπως εστίαση».

Διαβεβαίωσε δε ότι, «με το τέλος της υγειονομικής κρίσης και όχι φέτος, θα υπάρξουν πιο μόνιμα μέτρα φοροελαφρύνσεων».

«Θα εντάξουμε μόνιμες μειώσεις χωρίς τους στόχους της προηγούμενης κυβέρνησης», προανήγγειλε.

Καταβολή δόσης της Επιστρεπτέας Καταβολής ΙΙ

«Από τις στις 94.000 έχουν πληρωθεί γύρω στις 70.000 αιτήσεις», είπε σχετικά με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ο Υπουργός Οικονομικών, ανακοινώνοντας ότι, «αυτήν την εβδομάδα θα πληρωθεί άλλη μία δόση».

Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, μέχρι στιγμής 363.000.000 ευρώ έχουν πέσει μέσω του ΥΠΟΙΚ σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες των νησιών.

Επιστροφή ενοικίου

«Το αποφασίσαμε, το υλοποιούμε και θα συνεχίσουμε», σημείωσε σχετικά με την επιδότηση ενοικίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί το μέτρο, ξεκαθαρίζοντας ότι, «δεν μπορεί να πάει μέχρι Δεκέμβρη».

Αναδρομικά: Η απόφαση είναι για όλους

«Όλες οι αποφάσεις θέλουν μελέτη και προσοχή», είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας σχετικά με τα αναδρομικά τα οποία το ΣτΕ έκρινε ότι θα επιστραφούν στους συνταξιούχους και τόνισε ότι, «θα υλοποιήσουμε λαμβάνοντας υπόψη τα δημοσιονομικά δεδομένα».

«Η απόφαση θα είναι για όλους, να μην προσφεύγουν οι συνταξιούχοι», ξεκαθάρισε, κάνοντας έκκληση προς τους συνταξιούχους.

Επιδότηση δανείων

«Για πρώτη φορά η Πολιτεία βοηθά τον δανειολήπτη», δήλωσε σχετικά με την επιδότηση δανείων κα εξήγησε πως «το πρόγραμμα συνοδεύει αυτούς που επλήγησαν στην υγειονομική κρίση. Βάζοντας τις κατηγορίες των δανειοληπτών των ενήμερων και των κόκκινων δανείων συμπεριλαμβάνονται σχεδόν όλες οι κατηγορίες δανείων. Περισσότερες από την προηγούμενη πλατφόρμα».

Υπάρχει σχέδιο για εθνική συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης

«Υπάρχει θέληση και βούληση, που έχει γίνει ορατή και από τον Πρωθυπουργό και από μένα που έχω συγκαλέσει την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ώστε να ακούσουμε αρχές Σεπτέμβρη τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και των φορέων. Θα δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι στις 15 Οκτωβρίου», απάντησε σε σχετική ερώτηση ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Ερωτηθείς, τέλος, για το Μάτι και το δημοσίευμα που προκάλεσε αντιδράσεις σχολίασε ότι, «όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα στα οποία η προηγούμενη κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει. Μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει», ενώ για το αν θα γίνει εξεταστική επιτροπή, απάντησε πως «αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά».