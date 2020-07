Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Ο Δήμαρχος στον ΑΝΤ1 για τους άστεγους της παραλιακής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες άστεγοι, πολλοί εκ των οποίων δημότες και οι περισσότεροι εκ των οποίων Έλληνες, βρίσκουν καταφύγιο στην παραλιακή.