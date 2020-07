Κοινωνία

Επιστρέφει η ενημέρωση από τον Νίκο Χαρδαλιά

Από σήμερα επιστρέφει η υπηρεσιακή ενημέρωση από τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Επιστρέφει, από σήμερα, η ενημέρωση για την εξέλιξη του κορονοϊού από τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Χαρδαλιά.

Στις 13:00 ο κ. Χαρδαλιάς θα ενημερώσει για τα τελευταία δεδομένα της πανδημίας και τα μέτρα που παίρνει καθημερινά η κυβέρνηση.

Η ενημέρωση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, συγκεκριμένα κάθε Τρίτη, από το νέο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας στο Κτήριο Φάρος, επί της Λεωφόρου Κηφισίας.