Κοινωνία

Τραγωδία στο Θέρμο: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του 12χρονου

Το πόρισμα του ιατροδικαστή για τον αδικοχαμένο 12χρονο. Από τι "έφυγε" τόσο πρόωρα και άδικα από την ζωή το παιδί.

Βυθισμένο στο πένθος είναι το Θέρμο, για τον αιφνίδιο θάνατο του 12χρονου αγοριού.

Ανεύρυσμα εγκεφάλου, είναι το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής που διενεργήθηκε στην Πάτρα

Το τραγικό συμβάν συνέβη τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου προς Κυριακή, όταν το άτυχο αγόρι ένοιωσε αδιαθεσία στο σπίτι του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Θέρμου όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο ανήλικος, που φέτος τελείωσε το δημοτικό, βρισκόταν στο Θέρμο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για την περίοδο των θερινών διακοπών στο σπίτι του παππού του καθώς η μόνιμη κατοικία της οικογένειας είναι στην Αθήνα.

Η καθημερινότητα του κυλούσε κανονικά και δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας ωστόσο ο ύπουλος αυτός εχθρός, το ανεύρυσμα, του στέρησε τη ζωή.

Το τελευταίο αντίο, στον αδικοχαμένο 12χρονο, θα πουν συγγενείς και φίλοι αύριο το μεσημέρι στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

ΠΗΓΗ: agrinionews.gr