Αθλητικά

“Γράφει Ιστορία” ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο μοναδικό επίτευγμα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη χθεσινή νίκη (2-1) της Γιουβέντους επί της Λάτσιο.

Με το πρώτο -κιόλας- από τα δύο του γκολ ο 35χρονος Πορτογάλος διεθνής επιθετικός, έγινε ο πρώτος παίκτης που σημείωσε 50 γκολ στη Sere A (Ιταλία), τη LaLiga (Ισπανία) και την Premier League (Αγγλία). Μάλιστα στην Ιταλία το κατάφερε σε δύο μόνο σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ισπανία ο Ρονάλντο σημείωσε 311 γκολ σε 292 αγώνες με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στην Αγγλία έχει 84 γκολ σε 198 παιχνίδια με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφτασε τα 30 γκολ στην Serie A την τρέχουσα σεζόν, όσα και ο σκόρερ της Λάτσιο, Τσίρο Ιμόμπιλε.