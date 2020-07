Κόσμος

Κορονοϊός: Εφιαλτικός ο απολογισμός στις ΗΠΑ το τελευταίο 24ωρο

Κάθε μέρα και χειρότερα η κατάσταση στις ΗΠΑ, καθώς η εξάπλωση του κορονοϊού είναι ασταμάτητη. 7η μέρα με πάνω από 60.000 κρούσματα.

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα, στις ΗΠΑ καταγράφηκαν πάνω από 60.000 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 σε 24 ώρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως χθες Δευτέρα στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Τρίτη ώρα Ελλάδας).

Οι 61.288 νέες μολύνσεις σε μία ημέρα αυξάνουν σε πάνω από 3,82 εκατομμύρια το σύνολο των κρουσμάτων στη χώρα αφότου άρχισε να εξαπλώνεται η πανδημία του κορονοϊού. Ο SARS-CoV-2 προσέβαλε για πρώτη φορά τον άνθρωπο στην Κίνα τον Δεκέμβριο, προτού αρχίσει να εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς σε όλο τον κόσμο.

Εξάλλου, τις προηγούμενες 24 ώρες ακόμη 448 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 στις ΗΠΑ, με τη χώρα να θρηνεί πλέον 140.922 νεκρούς συνολικά, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει η σχολή ιατρικής της Βαλτιμόρης.

Οι ΗΠΑ, που υφίστανται μακράν το σκληρότερο χτύπημα από την πανδημία του κορονοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφουν καθημερινά πάνω από 60.000 κρούσματα επί μία εβδομάδα, με τον υψηλότερο αριθμό, 77.638 μολύνσεις, να σημειώνεται την Παρασκευή.

Η εκτίναξη των μολύνσεων προς τα πάνω είναι ιδιαίτερα ανησυχητική σε νότιες και δυτικές πολιτείες. Στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, καταγράφηκε νέο ρεκόρ κρουσμάτων μόλυνσης το Σαββατοκύριακο. Ενώ στη Φλόριντα, άλλη εστία της πανδημίας, δεν απέμενε διαθέσιμο πλέον χθες Δευτέρα παρά το 18% των κλινών σε μονάδες εντατικής θεραπείας.