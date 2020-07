Γάμος κατέληξε σε τραγωδία (βίντεο)

"Λουτρό" αίματος σε γάμο στην Νιγηρία. Ένοπλοι άνοιξαν πυρ και σκότωσαν εν ψυχρώ 18 κελεσμένους.

Ένοπλοι σκότωσαν δεκαοκτώ ανθρώπους κατά τη διάρκεια γάμου στην πολιτεία Καντούνα, στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, περιοχή όπου μαίνονται βίαια επεισόδια, δήλωσαν χθες Δευτέρα τοπικοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους αυτούς, οι ένοπλοι, που κινούνταν με μοτοσικλέτες, επιτέθηκαν στο χωριό Κούκουμ-Ντάτζι, στην περιοχή Καουρά, το βράδυ της Κυριακής και άνοιξαν πυρ εναντίον των καλεσμένων σε γάμο.

«Σκότωσαν 18 ανθρώπους στη γαμήλια τελετή και τραυμάτισαν άλλους 30, στην πλειονότητά τους νέους άνδρες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπέγκε Κατούκα Αγιούμπα, ο περιφερειάρχης. «Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν επιτόπου, ενώ άλλοι τρεις υπέκυψαν σε νοσοκομείο» όπου διακομίστηκαν, διευκρίνισε ο ίδιος.

Δεν είναι σαφές το κίνητρο της επίθεσης. Η περιοχή έχει μετατραπεί επανειλημμένα σε θέατρο αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ μουσουλμάνων κτηνοτρόφων και χριστιανών αγροτών.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πολιτεία Καντούνα επιβεβαίωσε ότι διαπράχθηκε επίθεση, αλλά δεν έδωσε απολογισμό. «Μας αναφέρθηκε ότι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση, αλλά δεν έχουμε ακόμη οριστικό αριθμό θυμάτων», είπε ο Μοχάμεντ Τζαλίγκε.

Στο νότιο τμήμα της πολιτείας Καντούνα, όπου ο πληθυσμός είναι κατά πλειονότητα χριστιανικός, ξεσπούν τα τελευταία χρόνια αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα σε αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς οι προστριβές για τα δικαιώματα πρόσβασης στα βοσκοτόπια και στο νερό έχουν εκτραχυνθεί. Το τελευταίο διάστημα, οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν, με τις πολιτειακές αρχές να καταβάλλουν προσπάθειες να υπάρξει ανακωχή, χωρίς επιτυχία.

