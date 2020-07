Κόσμος

Ισραήλ: Η Υπηρεσία πληροφοριών “ιχνηλατεί” ασθενείς με κορονοϊό

Πώς θα λειτουργήσει το σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού των φορέων του ιού.

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ψήφισε χθες για να επιτρέψει στην εσωτερική υπηρεσία πληροφοριών της χώρας να ιχνηλατεί τα τηλέφωνα των φορέων του νέου κορονοϊού μέχρι τις αρχές του 2021, μετά την αναζωπύρωση των νέων περιστατικών.

Η τεχνολογία παρακολούθησης που διαθέτει η Shin Bet έχει χρησιμοποιηθεί περιστασιακά από το Μάρτιο για την ιχνηλάτηση φορέων, ενώ το κοινοβούλιο σε μία συνεδρίασή του που διήρκησε μέχρι αργά τη νύχτα, ενέκρινε την εφαρμογή του μέτρου μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κνεσέτ.

Η εσωτερική υπηρεσία ασφάλειας στο Ισραήλ ιχνηλατεί πληροφορίες σχετικά με την γεωγραφική τοποθεσία των επιβεβαιωμένων περιστατικών για 14 ημέρες, πριν από την αρχική διάγνωση. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό όσων έχουν έρθει σε επαφή με όσους μολύνθηκαν, ώστε να εντοπιστούν τα αρχικά περιστατικά μετάδοσης του κορονοϊού.