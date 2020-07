Κόσμος

Πόρτλαντ: Η viral γυμνή διαδηλώτρια (βίντεο)

Το γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες της γυναίκας που στάθηκε μπροστά στις δυνάμεις ασφαλείας που «πολεμούν» οι τοπικές Αρχές.

Την αναγνώριση των Αμερικανών έχει λάβει η διαμαρτυρία κατά της ανισότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 52 μέρες στο Πόρτλαντ. Μία γυμνή διαμαρτυρόμενη που κάθισε μπροστά στις αστυνομικές δυνάμεις το περασμένο Σαββατοκύριακο, έχει γίνει πλέον viral.

Η ταυτότητά της είναι άγνωστη και σύμφωνα με τους Los Angeles Times, η κοπέλα κατάφερε να φύγει άθικτη έπειτα από περίπου 15 λεπτά, αφού τραβήχτηκε η φωτογραφία.

Οι εικόνες της να κάθεται ήσυχα στο δρόμο, φορώντας μόνο την προστατευτική μάσκα της κι ένα καπέλο, ενώ οι αστυνομικοί εξαπέλυαν πλαστικές σφαίρες κατά των διαδηλωτών.

Οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί και η συμπεριφορά τους, που δεν έχει την έγκριση των τοπικών Αρχών, εγείρουν ακόμα και συνταγματική κρίση, που εύκολα μπορεί να κλιμακωθεί μετά από εβδομάδες συγκεντρώσεων και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η Πολιτεία και οι τοπικές Αρχές, που δεν είχαν ζητήσει για ομοσπονδιακή βοήθεια, αναμένουν την απόφαση μετά από μήνυση που κατέθεσαν σχετικά στον Εισαγγελέα. Σύμφωνα με την Εισαγγελέα, που επικαλείται δικόγραφα, μασκοφόροι ομοσπονδιακοί ένστολοι συνέλαβαν κόσμο στο δρόμο, μακριά από το δικαστήριο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η διαμαρτυρία, και χωρίς προφανή σκοπό, τους πήγαν σε αυτοκίνητα χωρίς διακριτικά.

Οι διαμαρτυρίες στο Πόρτλαντ ξεκίνησαν από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και συνεχίζονται έκτοτε.

Πολλές από αυτές έχουν τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων και είναι συνήθως ειρηνικές. Αλλά μικρότερες ομάδες, κάποιων εκατοντάδων ανθρώπων, στοχεύουν στις περιουσίες και καταστρέφουν, βάζουν φωτιές ή σπάνε και παράθυρα των τοπικών αστυνομικών τμημάτων.

Η Αστυνομία του Πόρτλαντ έχει πολλές φορές χρησιμοποιήσει δακρυγόνα, τα οποία όμως δικαστική απόφαση τους απαγόρευσε να χρησιμοποιούν αν πριν δεν έχει δηλωθεί διαδήλωση.