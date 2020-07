Κοινωνία

Επίθεση με τσεκούρι: Χαροπαλεύει ο εφοριακός

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο ένας από τους τρεις εφοριακούς. Εξιτήριο πήρε μία συνάδελφος του.

Εξαιρετικά κρίσιμη για τη ζωή του χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τριών εφοριακών που δέχθηκαν επίθεση με τσεκούρι στην Κοζάνη και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» από το απόγευμα της 16ης Ιουλίου 2020.

Σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν, «ο ασθενής Ξ.Π. 56 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται στη Β' Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι διασωληνωμένος σε καταστολή σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής με βαρύτατες βλάβες στον εγκέφαλο» και «η κατάσταση του είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τη ζωή του».

Σύμφωνα με το ίδιο ανακοινωθέν, «η ασθενής Π. Θ. 67 ετών νοσηλεύεται στη Β Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Β ΜΕΘ) σε σταθερά βελτιωμένη κατάσταση κατόπιν χειρουργικής επέμβασης που διενεργήθηκε τη Δευτέρα από ιατρική ομάδα αποτελούμενη από γναθοχειρουργό, ωτορινολαρυγγολόγο, οφθαλμίατρο κατά την οποία έγινε καθαρισμός και διορθωτική αποκατάσταση του τραύματος στο πρόσωπο» και «παραμένει διασωληνωμένη σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και νευροχειρουργική παρακολούθηση», ενώ «η ασθενής Μ. Μ. 47 ετών είναι εκτός κινδύνου και σήμερα παίρνει εξιτήριο από τη Νευροχειρουργική Κλινική».