Ουκρανία: Ομηρία σε λεωφορείο από ένοπλο

Δεκάδες επιβάτες του λεωφορείου στα «χέρια» του άνδρα που είναι και ζωσμένος με εκρηκτικά.

Ένοπλος κρατά ομήρους περίπου 20 ανθρώπους σε λεωφορείο στην πόλη Λουτσκ της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Ο άνδρας φέρεται να έχει στην κατοχή του εκρηκτικά και όπλα, πρόσθεσε η αστυνομία, ενώ επεσήμανε ότι προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αιτήματά του.

Σύμφωνα ωστόσο με τις Αρχές, που τον ταυτοποίησαν, εκφράζει την «απογοήτευσή του για το σύστημα στην Ουκρανία», σε πολλές αναρτήσεις του στα social media.

Οι δυνάμεις της τάξης έχουν αποκλείσει το κέντρο της πόλης που βρίσκεται στη δυτική Ουκρανία, ενώ αστυνομικοί προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον άνδρα.

Τα ουκρανικά Μέσα μεταδίδουν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί στο σημείο, όμως δεν έχει γίνει σαφές αν υπάρχει τραυματίας.

