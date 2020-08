Life

Μπραντ Πιτ - Λεονάρντο Ντι Κάπριο: στο “σφυρί” τα αυτοκίνητα τους

Για ποια οχήματα πρόκειται και πότε αναμένεται να βγουν σε δημοπρασία,

Τα αυτοκίνητα που οδηγούσαν οι Μπραντ Πιτ και Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην ταινία «Once Upon a Time... in Hollywood» θα πωληθούν σε δημοπρασία μαζί με άλλα αναμνηστικά από κινηματογραφικά πλατό του Χόλιγουντ.

Η δημοπρασία θα διοργανωθεί από την Prop Store, εταιρεία που συγκεντρώνει κινηματογραφικά κοστούμια και σκηνικά με έδρα το Λονδίνο και το Λος Άντζελες, στις 26 και 27 Αυγούστου.

Ο Κλιφ Ρουθ, ο χαρακτήρας που υποδύθηκε ο Μπραντ Πιτ στην ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο οδηγεί ένα μπλε Volkswagen Karmann Ghia, το οποίο εκτιμάται ότι θα πουληθεί έναντι 20.000 - 30.000 ευρώ.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίζεται στην ταινία ως Ρικ Ντάλτον και το αυτοκίνητό του που οδηγεί σοφέρ είναι μία κίτρινη Cadillac Coupe de Ville, η οποία αναμένεται να πουληθεί 45.000 έως 55.000 ευρώ.

Στην ίδια δημοπρασία θα πουληθεί ένα κράνος που φορούσε ο Τομ Κρουζ στο Top Gun σε τιμή 50.000-70.000 δολάρια και τα γάντια του μποξ που χρησιμοποίησε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στο Rocky στην τιμή των 12.000 - 16.000 δολαρίων.

Ένα μοντέλο μήκους 3.352 μέτρων του διαστημόπλοιου Nostromo από την ταινία Alien είναι το πιο ακριβό αντικείμενο της δημοπρασίας, καθώς η τιμή του εκτιμάται στα 300.000 έως 500.000 δολάρια, σύμφωνα με το Variety.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26-27 Αυγούστου.