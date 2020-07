Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πότε αναμένεται στην αγορά το εμβόλιο της Οξφόρδης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα τρία σενάρια για το χρόνο κυκλοφορίας του εμβολίου της Οξφόρδης.

Το εμβόλιο που αναπτύσσει το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την AstraZeneca κατά του κορονοϊού ενδέχεται να είναι έτοιμο ως το τέλος του έτους, όμως αυτό δεν είναι βέβαιο, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Σάρα Γκίλμπερτ.

Το πειραματικό εμβόλιο παράγει σημαντική ανοσοαπόκριση, σύμφωνα με τα πρώτα στάδια των κλινικών δοκιμών που διεξήχθησαν, όπως ανακοινώθηκε χθες, γεγονός που γέννησε ελπίδες ότι ένα εμβόλιο κατά της covid-19 μπορεί να είναι διαθέσιμο ως το τέλος του 2020.

«Η διάθεση ενός εμβολίου στο τέλος του έτους: είναι μια πιθανότητα αλλά δεν υπάρχει απολύτως καμία βεβαιότητα, διότι πρέπει να συμβούν τρία πράγματα», τόνισε η Γκίλμπερτ μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC.

Η ερευνήτρια εξήγησε ότι τα τρία αυτά πράγματα είναι: να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα του εμβολίου στις δοκιμές τελικού σταδίου, να παραχθούν μεγάλες ποσότητές του και οι ρυθμιστικές αρχές να συμφωνήσουν άμεσα να του δώσουν άδεια για έκτακτη χρήση.

«Και τα τρία αυτά πρέπει να συμβούν προτού μπορέσουμε να δούμε μεγάλο αριθμό ανθρώπων να εμβολιάζεται», υπογράμμισε η ερευνήτρια.

Οι επιστήμονες της Οξφόρδης έχουν στόχο την παραγωγή ενός εκατομμυρίου δόσεων του εμβολίου ως τον Σεπτέμβριο. Εξάλλου δοκιμές τελικού σταδίου έχουν ξεκινήσει για το εμβόλιο αυτό στη Βραζιλία και τη Νότια Αφρική, ενώ αναμένεται να αρχίσουν και στις ΗΠΑ.

«Είναι κρίσιμο να εκτεθούν αρκετοί άνθρωποι που έχουν κάνει το εμβόλιο στον ιό ώστε να αποδειχθεί πραγματικά αν προλαμβάνει την ασθένεια και αν παραμένει ασφαλές», δήλωσε από την πλευρά του ο Τζον Μπελ καθηγητής ιατρικής στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.