Life

Νίκι Μινάζ: Έγκυος στο πρώτο της παιδί η διάσημη ράπερ

Η ράπερ Νίκι Μινάζ ανακοίνωσε σήμερα ότι περιμένει το πρώτο της παιδί και ανάρτησε φωτογραφίες όπου διακρίνεται η φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Στη φωτογραφία που ανάρτησε στο Instagram, η τραγουδίστρια του Bang Bang φοράει έναν πολύχρωμο, διακοσμημένο στηθόδεσμο και κρατάει τη γυμνή κοιλιά της.

«Αγάπη, γάμος, εγκυμοσύνη. Ξεχειλίζω από ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας», έγραψε η Νίκι Μινάζ.

Η 37χρονη καλλιτέχνιδα σόκαρε τους θαυμαστές της τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ανακοίνωσε ότι παντρεύτηκε τον παιδικό έρωτά της, τον Κένεθ Πίτι και ότι θα αποσυρθεί για να κάνει οικογένεια. Στη συνέχεια όμως έβγαλε αρκετά νέα τραγούδια και είπε ότι σκοπεύει να παρουσιάσει ένα νέο άλμπουμ.

Η Μινάζ, που έγινε γνωστή διεθνώς πριν από περίπου 10 χρόνια, έχει κερδίσει έξι Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία, υπήρξε (αμφιλεγόμενη) κριτής στο τάλεντ-σόου American Idol και το 2016 συμπεριλήφθηκε στη λίστα του περιοδικού Time με τους 100 ανθρώπους που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή σε όλον τον κόσμο.