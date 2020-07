Οικονομία

Παράταση στη δήλωση για τα μειωμένα ενοίκια

Μέχρι πότε μπορεί να πραγματοποιηθεί η αποδοχή των δηλώσεων Covid για τα ακίνητα από τους ενοικιαστές.

Παράταση έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έως τις 31 Αυγούστου 2020 για την υποβολή των δηλώσεων για τη μεταβολή του μισθώματος (δηλώσεις Covid), για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, χωρίς να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή η ίδια προθεσμία (31 Αυγούστου 2020) ισχύει και για την υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Η αποδοχή των δηλώσεων Covid από τους ενοικιαστές μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 7 Σεπτεμβρίου.