Παράξενα

“Face Veil”: μια διαφορετική μάσκα για συνοδούς κυρίων (εικόνες)

Πως, που και πότε διευκολύνονται οι επαγγελματίες των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, στην Ιαπωνία.

Απροσδόκητο σύμμαχο βρήκαν οι συνοδοί κυρίων στα ιαπωνικά κλαμπ, στην προσπάθειά τους να αντεπεξέλθουν στα παρελκόμενα της COVID-19: ο οίκος παραδοσιακών κιμονό Otozuki συνεργάστηκε με εταιρεία που διαχειρίζεται νάιτ κλαμπ και παρουσίασε φιλικές στις συνοδούς κυρίων προστατευτικές μάσκες, οι οποίες τις διευκολύνουν να πίνουν ποτά και να κουβεντιάζουν με τους πελάτες τηρώντας, παράλληλα, τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.

Η μάσκα «Face Veil» αποτελείται από τρία κάθετα κομμάτια υφάσματος, τα οποία σχηματίζουν μια κουρτίνα που καλύπτει μύτη και στόμα. Το κεντρικό κομμάτι είναι από πιο χοντρό ύφασμα, μπορεί να ανασηκωθεί ώστε να επιτρέψει στη συνοδό να σιγοπιεί ποτό ή να δοκιμάσει μπουκιά από φαγητό, χωρίς να χρειαστεί να αφαιρεθεί η προστατευτική μάσκα.

Ο κλάδος των συνοδών στην Ιαπωνία επλήγη βαρύτατα από την πανδημία καθώς οι επιχειρήσεις sekkyaku inshokugy (μέρη για ποτό με συνοδούς κυρίων ή κυριών) είχε αποκλειστεί από το κυβερνητικό πακέτο οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων. Και όπως σημειώθηκε σε άρθρα στον ιαπωνικό Τύπο, οι Ιαπωνίδες βρέθηκαν σε δυσανάλογα μειονεκτική θέση κατά τη διάρκεια του «λουκέτου» λόγω των συστημικών διακρίσεων εναντίον τους.