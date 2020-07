Πολιτισμός

Sanyu: αστρονομικά ποσά για τα έργα του

Ο πίνακας ζωγραφικής Four Nudes, διεκδικήθηκε από τέσσερις συλλέκτες.

Σε πρόσφατη δημοπρασία του Sotheby's, στο Χονγκ Κονγκ το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο έργο καλλιτέχνη, που δεν αναγνωρίστηκε ευρέως όσο ζούσε, τον Sanyu, Γαλλο-Κινέζο ζωγράφο, που πέθανε φτωχός το 1966.

Ο πίνακας ζωγραφικής «Four Nudes» του Sanyu του 1950 που απεικονίζει τέσσερις γυμνές γυναίκες διεκδικήθηκε από τέσσερις συλλέκτες και πουλήθηκε τελικά 33 εκατομμύρια δολάρια.

Φαίνεται πως αν και έζησε στο Παρίσι τα έργα του ταξιδεύουν πίσω στην ανατολή.

Τον περασμένο Οκτώβριο, το έργο «Nu», που απεικονίζει μια μοναχική γυναίκα ξαπλωμένη πουλήθηκε 25 εκατομμύρια δολάρια σε μήνα του Sotheby's. Ένα μήνα αργότερα, το «Five Nudes» που πουλήθηκε από τον οίκο Christie's περίπου 39 εκατομμύρια δολάρια καταγράφοντας ένα νέο ρεκόρ για έργο τέχνης.

Ο Sanyu γεννήθηκε στη Σιτσουάν το 1895 σε οικογένεια που διαχειριζόταν ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια μεταποίησης μεταξιού στην κινεζική επαρχία. Ο Sanyu παρακολουθούσε μαθήματα στο σπίτι και γνώρισε τον κόσμο της τέχνης νωρίς: έμαθε καλλιγραφία από έναν διάσημο καλλιγράφο στη Σιτσουάν και ζωγραφική από τον πατέρα του, που ήταν καλλιτέχνης.

Στην ηλικία των 20, όπως πολλοί νέοι καλλιτέχνες της εποχής, ο Sanyu μετακόμισε στο Παρίσι για να σπουδάσει και να συμμετάσχει στην ακμάζουσα μποέμ σκηνή της πόλης.

Ο μεγαλύτερος αδερφός του ανέλαβε το εργοστάσιο και τον υποστήριζε με γενναιόδωρα επιδόματα. Γνώρισε και παντρεύτηκε μια Γαλλίδα και το 1929 ανέλαβε να προωθεί τα έργα του ο έμπορος τέχνης, Henri-Pierre Roche.

Αλλά η σχέση του με τον Roche διήρκεσε μόνο τρία χρόνια - ένα χρόνο περισσότερο από τον γάμο του, λόγω, μεταξύ άλλων και της περίεργης προσωπικότητάς του.

Όταν διακόπηκε η οικονομική στήριξη από τον αδερφό του, άρχισαν τα προβλήματα για τον ζωγράφο, ο οποίος μεταξύ άλλων εφηύρε ένα παιχνίδι, το «πινγκ-τένις», συνδυασμός μπάντμιντον και τένις που παιζόταν με μπάλα του πινγκ-πονγκ.

Η εφεύρεση δεν του παρείχε οικονομική εξασφάλιση και ο ζωγράφος πέθανε φτωχός στο Παρίσι, από διαρροή αερίου στο στούντιο του.

Το έργο του αναγνωρίστηκε πολύ μετά τον θάνατό του. Δημιούργησε περισσότερα από 2.000 σχέδια με μολύβι και μελάνι, και, μετά τα χρόνια του πολέμου και 56 ελαιογραφίες παντρεύοντας δυτικές και ασιατικές επιρροές.

Τα έργα του σήμερα προσελκύουν το ενδιαφέρον στις αναπτυσσόμενες αγορές της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ. Εκθέσεις σε Μουσεία βοήθησαν επίσης να αναδειχθεί μια πληρέστερη εικόνα του εύρους του έργου του.